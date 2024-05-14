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Belediyede sahte diploma skandalı: Kendine birden fazla maaş bağladı! Tam 567 bin lira...

14.05.2024 15:59
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Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi’nde yaşanan skandal, Türkiye'nin gündemine oturdu. Belediyeye bağlı şirkette, çalışanların maaş ödeme işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B.'nin, kendine hem yüksek, hem de her ay birden fazla maaş ödemesi yaptığı belirlendi. Yapılan inceleme sonrası bir skandal daha ortaya çıktı. Çiğdem B.'nin üniversite diplomasının da sahte olduğu belirlendi. Bu yolla 567 bin TL'yi üzerine geçiren Çiğdem B. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. İşte detaylar...

Belediyede sahte diploma skandalı: Kendine birden fazla maaş bağladı! Tam 567 bin lira...

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de çalışanların maaş ödeme işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B.'nin, kendi hesabına her ay birden fazla maaş ödemesi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemede Çiğdem B.'nin üniversite diplomasının da sahte olduğu belirlendi.

567 BİN LİRALIK VURGUN

Şikayet üzerine başlatılan savcılık soruşturması kapsamındaki bilirkişi raporunda Çiğdem B.'nin, lisans diplomasından kaynaklanan maaş farkı, fazladan maaş ödemeleri ve diğer ödemeler olmak üzere toplam 567 bin TL'yi üzerine geçirdiği belirtildi.

DOLANDIRICILIK DAVASI AÇILDI

Soruşturma sonunda iddianame hazırlanarak Çiğdem B. hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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DİPLOMASI DA SAHTE ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin işe başvuru evrakları arasında bulunan lisans diplomasındaki üniversitede yapılan araştırmada Çiğdem B. adında bir mezunun bulunmadığının belirtildiğine dikkat çekildi. Şüphelinin maaşını ilköğretim personelleri için belirlenen tutardan alması gerekirken, lisans mezunları için belirlenen tutardan aldığı, yine 2020-2022 yılları arasında 135 işlemle fazladan aldığı maaşlar ile toplam 567 bin lirayı hesabına geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

'BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TALİMAT VERDİ'

İddianamede ifadesine yer verilen Çiğdem B., Konyaaltı Belediyesi’nde işe girdiği dönemde ortaokul mezunu olduğunu belirterek, "Evde yapılan aramada ele geçirilen ve belediyedeki dosyamda bulunan diplomayı ben sunmadım, diploma suretini avukatım soruşturma dosyasında görüp bana verdi. İş yerinde çeşitli birimlerin tüm puantaj, özlük ve diğer işleri kapsayan düzenleme sorumluluğu sözlü olarak bana verildi. Maaş ödemelerinde listeye ismim birden çok kez yazıldığı ve hesabıma para geldiği doğru, bu şekilde işlem yapmam yönünde Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda vekâleten şirket yetkilisi olan T.E. talimat verdi" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
maaş belediye diploma
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