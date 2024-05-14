HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran Dilara Günana cinayetini itiraf etti! Battaniyeye sarıp eşeğe yükleyip, çukur gömmüş

Kan donduran Dilara Günana cinayetini itiraf etti! Battaniyeye sarıp eşeğe yükleyip, çukur gömmüş

14.05.2024 19:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da korkunç bir şekilde öldürülüp gömülen 25 yaşındaki Dilara Günana’nın (25) katil zanlısı V.K. suçunu itiraf etti. Bir çocuk annesi Dilara Günana'yı ensesinden vurduktan sonra battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyıp bir çukura gömdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.

Kan donduran Dilara Günana cinayetini itiraf etti! Battaniyeye sarıp eşeğe yükleyip, çukur gömmüş

Elazığ kent merkezinden 6 Mayıs’ta akrabasının çağırdığı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana’dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 12 Mayıs’ta Günana’nın merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu.

AW204083_06
Günana’nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Günana’nın akrabaları S.K., Y.K., N.K. ve V.K., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

_53548

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden V.K.’nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

AW204083_03

ENSESİNE ATEŞ EDİP, CESEDİNİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ

V.K.’nin, sorgusunda Dilara’nın telefonuna bakmak istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine sinir krizi geçirerek, ensesine yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi.

AW204083_05
Dilara’nın cansız bedenini battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyarak götürdüğü Armutlu mevkindeki bir çukura gömdüğünü itiraf eden ve olay yerini polis ekiplerine gösteren V.K.’nin, babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile sevk edildikleri adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkıp evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül'den haber var! 4 gün sonra ortaya çıktı'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkıp evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül'den haber var! 4 gün sonra ortaya çıktı
Avukat sevgilisini katletti, kendini böyle savundu! 'Dekolte giyerdi...'Avukat sevgilisini katletti, kendini böyle savundu! 'Dekolte giyerdi...'
Teleferik faciasında yeni gelişme! Tarih belli olduTeleferik faciasında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ
En Çok Okunan Haberler
Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Fed Başkanı faiz için net sinyali verdi

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Fed Başkanı faiz için net sinyali verdi

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! SGK Uzmanı ayrıntıları tek tek anlattı!

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! SGK Uzmanı ayrıntıları tek tek anlattı!

Avukat sevgilisini katletti, kendini böyle savundu! 'Dekolte giyerdi...'

Avukat sevgilisini katletti, kendini böyle savundu! 'Dekolte giyerdi...'

Belediyede sahte diploma skandalı! Kendine birden fazla maaş bağladı

Belediyede sahte diploma skandalı! Kendine birden fazla maaş bağladı

Yemek getiren kuryeden taciz! İfşa etti, açıklama geldi

Yemek getiren kuryeden taciz! İfşa etti, açıklama geldi

Erdoğan partilileri uyardı: Kesinlikle kurban edemeyiz!

Erdoğan partilileri uyardı: Kesinlikle kurban edemeyiz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.