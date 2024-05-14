Kan donduran Dilara Günana cinayetini itiraf etti! Battaniyeye sarıp eşeğe yükleyip, çukur gömmüş

Elazığ kent merkezinden 6 Mayıs’ta akrabasının çağırdığı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana’dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 12 Mayıs’ta Günana’nın merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu.



Günana’nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Günana’nın akrabaları S.K., Y.K., N.K. ve V.K., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden V.K.’nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

ENSESİNE ATEŞ EDİP, CESEDİNİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ

V.K.’nin, sorgusunda Dilara’nın telefonuna bakmak istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine sinir krizi geçirerek, ensesine yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi.



Dilara’nın cansız bedenini battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyarak götürdüğü Armutlu mevkindeki bir çukura gömdüğünü itiraf eden ve olay yerini polis ekiplerine gösteren V.K.’nin, babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile sevk edildikleri adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





