'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınan Thylane Blondeau son pozlarıyla mest etti

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan model Thylane Blondeau şimdilerde 22 yaşında.

Model olarak hayatına devam eden güzel isim sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Fransız modelin pozları beğeni yağmuruna tutuluyor.

Fransız model Thylane Blondeau ünlü markaların da ilgisini çekiyor. Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin Instagram hesabında 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Markalar için verdiği cesur pozları paylaşan modele hayranlarından "Çok cesursun", "Hem güzel hem cesur" yorumları geliyor.





