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  4. 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınan Thylane Blondeau son pozlarıyla mest etti

'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınan Thylane Blondeau son pozlarıyla mest etti

12.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan Fransız model Thylane Blondeau artık kocaman bir genç kadın. Model olarak serüvenine devam eden 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' cesur pozlarıyla dikkat çekti.

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan model Thylane Blondeau şimdilerde 22 yaşında.

Model olarak hayatına devam eden güzel isim sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Fransız modelin pozları beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Fransız model Thylane Blondeau ünlü markaların da ilgisini çekiyor. Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin Instagram hesabında 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Ünlü isimden eleştiri geldi! "Bütün parayı..." Ünlü isimden eleştiri geldi! "Bütün parayı..."

Markalar için verdiği cesur pozları paylaşan modele hayranlarından "Çok cesursun", "Hem güzel hem cesur" yorumları geliyor.

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Thylane Blondeau Model yaşında

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