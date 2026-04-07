“Dünyanın en güzel kızı” büyüdü: Son hali şaşırttı! Serveti katlanarak arttı

Henüz 6 yaşındayken “Dünyanın En Güzel Kızı” olarak ünlenen Thylane Blondeau, yıllar içinde bu şöhreti dev bir kariyere dönüştürdü. Küçük yaşta başlayan modellik serüveni, bugün milyon dolarlık bir başarı hikayesine dönüştü.

4 YAŞINDA DEV MARKALAR İÇİN YÜRÜMÜŞTÜ

4 yaşında Jean Paul Gaultier podyumunda yürüyen Blondeau, ilerleyen yıllarda IMG Models ile anlaşarak profesyonel kariyerini zirveye taşıdı. L'Oréal Paris ve Dolce & Gabbana gibi dev markalarla çalıştı.

Modelliğin yanı sıra oyunculuk ve girişimcilik alanında da adım atan Blondeau, çocukluk şöhretini kalıcı bir başarıya dönüştüren isimlerden biri oldu.