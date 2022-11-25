Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Fransız model Thylane Blondeau, dünyaca ünlü bir mücevher markası için kamera karşısına geçti. Mavi ışıltılı bir elbise tercih eden Thylane Blondeau, iddialı pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Thylane Blondeau'nun paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

4 yaşındayken global firmaların reklam yüzü olan Thylane Blondeau, eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı.

Güzelliğiyle milyonların tanıdığı bir isim olan Blondeau'nun Instagram'da 6 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Özel hayatını gözler önünde yaşayan Thylane Blondeau, bir süredir Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.

Thylane Blondeau, geçtiğimiz yıl yumurtalıklarındaki kistler nedeniyle ameliyat olmuştu.



