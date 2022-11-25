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  4. Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

25.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 6 yaşındayken 'dünyanın en güzel kızı' seçilen Thylane Blondeau, şimdilerde 21 yaşında. Sosyal medyada epey aktif olan Fransız yıldız, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Fransız model Thylane Blondeau, dünyaca ünlü bir mücevher markası için kamera karşısına geçti. Mavi ışıltılı bir elbise tercih eden Thylane Blondeau, iddialı pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Thylane Blondeau'nun paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

4 yaşındayken global firmaların reklam yüzü olan Thylane Blondeau, eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Güzelliğiyle milyonların tanıdığı bir isim olan Blondeau'nun Instagram'da 6 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Özel hayatını gözler önünde yaşayan Thylane Blondeau, bir süredir Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Thylane Blondeau, geçtiğimiz yıl yumurtalıklarındaki kistler nedeniyle ameliyat olmuştu.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi


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