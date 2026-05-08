Tarihi Zerzevan Kalesi’nde tenis turnuvası: "1 milyonun üzerinde ödül"

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin farklı kentlerinden 50’si kadın olmak üzere 150 sporcunun katılım sağlayacağı 2’nci Zerzevan Cup Bahar Kupası müsabakaları, 11-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi kortlarında oynanacak.

LANSMANI TARİHİ KALEDE YAPILDI

Toplam 1 milyon 72 bin TL ödüllü turnuva için tarihi kalede lansman programı düzenlendi. Programa Vali Murat Zorluoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Bismil Kaymakamı Recep Hasar, İl Kültür Turizm Müdürü İrfan Tekin, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve çok sayıda davetli katıldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK"

Lansmanda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, “Diyarbakır, 40 yılı aşkın bir süredir ekonomik, sosyal, kültürel manada hak ettiği ilerlemeyi maalesef terör problemi nedeniyle gerçekleştiremedi. Terör hadiseleri ve güvenlik problemleri ekonomik kalkınmanın, tarımın, sanayinin önüne geçti. Fakat memnuniyetle ifade etmem gerekir ki artık o tatsız günler, acı günler geride kaldı. Şimdi artık devletimizin etkin mücadelesi, vatandaşlarımızın desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonuyla Diyarbakır'da artık terör hadiseleri çok şükür konuşulmuyor. Güzel bir turnuva olacak. Şehir zaten çok mutlu, biliyorsunuz. Amedspor Süper Lig'e çıktı. Pazar günü de kutlamaları gerçekleşecek. Şehir bu anlamda şu anda çok mutlu. Hem turizm sezonu açıldı ve yavaş yavaş turistler şehre gelmeye başladı. İnsanlarımız keyifli, mutlu. İşte bu mutluluğa daha da katkı yapacak bir organizasyonu beraber gerçekleştiriyoruz. İnşallah önemli bir organizasyon olarak önümüzdeki yıllarda isminden daha da fazla söz ettirecek ve Zerzevan Cup önümüzdeki yıllarda mutlaka uluslararası bir nitelik kazanarak Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirecek” dedi.

"ÖDÜLLÜ BİR TURNUVA OLMASI ÇOK ÇOK DEĞERLİ"

Tenis kültürünü bütün ülkeye yayma hedeflerinin olduğunu belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, “Biz yılda 600’ü aşkın turnuva yapmaktayız. Bunlar hem ulusal hem uluslararası turnuvalar. Tenisi tabana yaymaya çalışıyoruz. 81 ilimizde ‘Haydi Tenise’ projemizle tenisi ilkokullarda ve ortaokullarda tabana yaymaya çalışıyoruz. Ödüllü bir turnuva olması çok değerli. 2’nci yılımıza girdik. Bir araya gelmek ve turnuvaya bu tarihi yerin ismini vermek gerçekten çok değerli. Diyarbakır'ı bir adım daha öne çıkaracağını düşünüyorum. Turnuvadaki 150 sporcunun 50'si kadın. Ankara, İstanbul, Balıkesir, Elazığ, Nevşehir ve çeşitli illerimizden gelen sporcularımız var. Bu da yine sporun kültür alışverişi ve etkileşimi açısından ne kadar değerli olduğunu, aynı zamanda birleştirici gücünü anlatmaya bir başka sebep diyebiliriz” diye konuştu.

"1 MİLYON’UN ÜZERİNDE ÖDÜL VERİLECEK"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ise, “Bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz turnuvamıza 100 erkek, 50 kadın sporcumuz katılacaktır. Ülkemizin en iyi sporcularının da katılacağı turnuvamız 11-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup toplamda 1 milyonun üzerinde ödül verilecektir” açıklamasını yaptı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır