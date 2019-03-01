Mynet Trend

Dünyanın en hızlı 512 GB depolama birimi olacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni nesil mobil depolama birimi yolda. Yeni nesil eUFS 3.0’ı ilk kez kullanacak olan bu birim, 512 GB depolama alanına sahip.

Dünyanın en hızlı 512 GB depolama birimi olacak

Cep telefonu endüstrisinde büyük yankı uyandıracak yeni bir gelişme daha yaşandı. Güney Koreli üreticinin yeni nesil depolama birimi için üretim resmen başlıyor! Üretim bandına çıkacak olan ilk model, 512 GB boyutunda olacak ve seleflerine kıyasla çok daha yüksek performans hedefliyor.

Yayınlanan hız verilerine göre halihazırda kullanılan eUFS 2.1‘in hayli üzerine çıkılmış durumda. Kasım 2017‘de çıkan 512 GB’lık eUFS 2.1 ile yeni birimi kıyasladığımızda tüm sayıların çok daha yukarıda olduğunu açıkça görebiliriz. Özellikle seri okuma hızı hemen hemen 2.5 kat artmış durumda. Ancak seri yazma, rastgele okuma ve yazma hızlarında da kayda değer artışlar söz konusu.

Bu arada, bahsi geçen seri okuma hızının 2 GB/s‘nin üzerine çıktığını hatırlatmakta yarar var. Bu değerler, bir mobil depolama birimi için gerçekten inanılmaz.

Güney Koreli şirket, ilerleyen dönemde eUFS 3.0’a farklı kapasitedeki birimlerde de yer verecektir. Söz konusu birimler, ilk aşamada Samsung’un amiral gemisi modellerinde yer alacak.

Galaxy Fold için yeni video!

PARTNER Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni! Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Twitter’a müthiş yeni özellik! Artık gizlenebilecekTwitter’a müthiş yeni özellik! Artık gizlenebilecek
Samsung Galaxy S10+ UnboxingSamsung Galaxy S10+ Unboxing
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
512 GB depolama birimi eUFS 3.0

En Çok Okunan Trend Haberler

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Şoke eden tezgah!

Şoke eden tezgah!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Android Pie alacak Asus modelleri

Android Pie alacak Asus modelleri

İşte ücretsiz Xbox Live Gold oyunları!

İşte ücretsiz Xbox Live Gold oyunları!

Twitter’a müthiş yeni özellik! Artık gizlenebilecek

Twitter’a müthiş yeni özellik! Artık gizlenebilecek

Samsung Galaxy S10+ Unboxing

Samsung Galaxy S10+ Unboxing

Resident Evil 2 Remake’ten büyük satış başarısı

Resident Evil 2 Remake’ten büyük satış başarısı

Fnatic modüler oyuncu kulaklığı özellikleri neler?

Fnatic modüler oyuncu kulaklığı özellikleri neler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.