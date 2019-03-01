Dünyanın en hızlı 512 GB depolama birimi olacak

Cep telefonu endüstrisinde büyük yankı uyandıracak yeni bir gelişme daha yaşandı. Güney Koreli üreticinin yeni nesil depolama birimi için üretim resmen başlıyor! Üretim bandına çıkacak olan ilk model, 512 GB boyutunda olacak ve seleflerine kıyasla çok daha yüksek performans hedefliyor.

Yayınlanan hız verilerine göre halihazırda kullanılan eUFS 2.1‘in hayli üzerine çıkılmış durumda. Kasım 2017‘de çıkan 512 GB’lık eUFS 2.1 ile yeni birimi kıyasladığımızda tüm sayıların çok daha yukarıda olduğunu açıkça görebiliriz. Özellikle seri okuma hızı hemen hemen 2.5 kat artmış durumda. Ancak seri yazma, rastgele okuma ve yazma hızlarında da kayda değer artışlar söz konusu.

Bu arada, bahsi geçen seri okuma hızının 2 GB/s‘nin üzerine çıktığını hatırlatmakta yarar var. Bu değerler, bir mobil depolama birimi için gerçekten inanılmaz.

Güney Koreli şirket, ilerleyen dönemde eUFS 3.0’a farklı kapasitedeki birimlerde de yer verecektir. Söz konusu birimler, ilk aşamada Samsung’un amiral gemisi modellerinde yer alacak.

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