Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

WhatsApp’ın iPhone sürümünde sohbet ekranı değişiyor: İşte tasarımı

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için sohbet ekranındaki gezinme deneyimini yeniliyor. Liquid Glass tasarımıyla uyumlu yeni özellik, sık kullanılan işlemlere daha hızlı erişim sağlarken bazı duvar kâğıtlarında yaşanan okunabilirlik sorununu da gideriyor.

WhatsApp’ın iPhone sürümünde sohbet ekranı değişiyor: İşte tasarımı
Enes Çırtlık

WhatsApp, iOS uygulamasında sohbet ve grup ekranlarının üst bölümünü yeniden tasarlıyor. App Store'da yayımlanan WhatsApp 26.39.75 güncellemesiyle kullanıma sunulmaya başlanan yeni özellik, kişi bilgilerinin görüntülendiği alanı etkileşimli bir düğmeye dönüştürüyor. Böylece kullanıcılar, daha önce sohbet bilgileri ekranını açarak erişebildikleri bazı seçeneklere doğrudan ulaşabiliyor.

Yeni gezinme deneyimi, şimdilik yalnızca Liquid Glass arayüzü etkinleştirilmiş hesaplarda kullanılabiliyor.

WhatsApp’ın iPhone sürümünde sohbet ekranı değişiyor: İşte tasarımı 1

WHATSAPP’IN SOHBET EKRANINA YENİ DÜĞME EKLENİYOR

WhatsApp, daha önce yayımlanan iOS uygulamasının 26.35.72 sürümüyle Liquid Glass tasarımını sohbet arayüzünde geniş çapta kullanıma sunmuştu. Bu tasarımla birlikte sohbet çubuğu, gezinme çubuğu ve mesaj menüsü Liquid Glass ile uyumlu hale getirilmişti.

iOS 26'da gezinme çubuğu şeffaf bir tasarıma sahipken iOS 27'de içerik çubuğun arkasından kaydırıldığında tek tip bir arka plan katmanı kullanılıyor. Ancak bazı sohbet duvar kâğıtları, ekranın üst kısmındaki kişi adının okunmasını zorlaştırıyordu.

WhatsApp, yeni güncellemeyle bu sorunu gidermek için kişi adının bulunduğu alanı Liquid Glass tasarımına sahip bir düğmeyle değiştiriyor.

WhatsApp’ın iPhone sürümünde sohbet ekranı değişiyor: İşte tasarımı 2

Yeni düğmede profil fotoğrafı, kişi adı ve çevrimiçi durum ya da son görülme bilgisi yer alıyor. Arka planı sohbet duvar kâğıdına uyum sağlayan düğme, metinlerin farklı arka planlarda okunabilir kalmasını sağlıyor.

WHATSAPP SOHBETLERİNE 6 SEÇENEKLİ YENİ MENÜ GELİYOR

Yeni gezinme düğmesine dokunulduğunda ekranın üst kısmında açılır bir menü beliriyor. Liquid Glass tasarımını kullanan bu menü, yarı saydam arka planı sayesinde sohbet ekranının görünür kalmasına olanak tanıyor.

Bireysel sohbetlerde kullanıcıları altı farklı kısayol karşılıyor:

  • Ara: Sohbet içerisindeki arama özelliğine erişim.
  • Kişi bilgisi: Kişinin bilgi ekranını açma.
  • Medya, bağlantılar ve belgeler: Sohbette paylaşılan içerikleri görüntüleme.
  • Sohbet teması: Sohbetin tema ayarlarına erişim.
  • Süreli mesajlar: Kaybolan mesajlara ilişkin seçenekleri açma.
  • Sessize al: Sohbeti sessize alma.

Bu seçenekler sayesinde kullanıcıların sık kullanılan işlemler için sohbet bilgileri ekranına gitmesi gerekmiyor.

WhatsApp’ın iPhone sürümünde sohbet ekranı değişiyor: İşte tasarımı 3

GRUP SOHBETLERİNDE EK BİR SEÇENEK BULUNUYOR

WhatsApp'ın yeni menüsü yalnızca bireysel görüşmelerle sınırlı değil. Grup sohbetlerinde de aynı kısayollar sunulurken bunlara gruba yeni üye ekleme seçeneği dahil ediliyor.

Böylece grup sohbetlerindeki menüde toplam yedi seçenek bulunuyor. İşletme hesaplarıyla yapılan görüşmelerde ise benzer bir menü kullanılıyor.

Yeni tasarım, sohbet ekranının üst bölümünü yalnızca kişi veya grup bilgilerinin görüntülendiği bir alan olmaktan çıkararak sık kullanılan araçlara erişim sağlayan bir gezinme bölümüne dönüştürüyor.

WhatsApp’ın iPhone sürümünde sohbet ekranı değişiyor: İşte tasarımı 4

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN HERKESE GELECEK?

WhatsApp'ın yeni sohbet gezinme deneyimi kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Özellik, App Store üzerinden uygulamanın en güncel sürümünü yükleyen bazı kullanıcılara açılmış durumda.

Ayrıca TestFlight üzerinden son beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar da yeni menüye erişebiliyor.

Ancak özellik şu anda bütün iPhone kullanıcılarına sunulmuş değil. Yeni gezinme menüsünün kullanılabilmesi için hesapta Liquid Glass arayüzünün etkinleştirilmiş olması gerekiyor.

WhatsApp, yeni sohbet gezinme deneyiminin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına ilişkin henüz bir tarih açıklamadı.

Kaynak: WABetaInfo

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
vivo X500E Bluetooth SIG sertifikası aldı: İşte beklenen özelliklerivivo X500E Bluetooth SIG sertifikası aldı: İşte beklenen özellikleri
1700’lerden kalma mezarlıkta korkutan tehlike! 1700’lerden kalma mezarlıkta korkutan tehlike!

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp iPhone iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.