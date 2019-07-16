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Dünyanın en hızlı deniz canlısı Kemer'de görüntülendi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yavru mavi yelken balığı (Marlin Fish Spearfishing), Antalya'nın Kemer ilçesinde görüntülendi.

Kemer G Marina'da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yavru mavi yelken balığı görüldü. Bazılarının yunusa bazılarının da kılıç balığına benzettiği yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki balık, uzun süre yatlar ve gezi tekneleri arasında yüzdü. Renkleri ve hareketleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan balık, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Balık, zarar görmemesi için bölgeye gelen Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yönlendirerek, marina dışına çıkardı.

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G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "Bugün marinamızda ticari tekneler çıktıktan sonra bir misafirimiz olduğunu gördük. Misafirimiz dünyada nesli tükenmekte olan mavi yelken balığı. Bölgemizin balığı değil. Zaman zaman senede bir iki kere bölgemize gelebiliyor. Şu anda ekiplerimiz korunaklı olarak marina dışına çıkarttı. Yolunu göstereceğiz. Yolu açık olsun ama nesli tükenmekte olan bir balık, o yüzden korumamız gerekir" dedi.

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Mavi yelken balığı ile ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bizim kıyılarımızda çok nadir görülen bir tür. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde, LC kategorisinde nesli tehlikeye yaklaşmış türden bir balık. Özellikle Atlas Okyanusu'nda bulunan Maderia Adaları civarında yoğun görülüyor. Akdeniz'de de görülmekte. Çok nadir görünen bir tür olması nedeniyle avlanmaması gerekir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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marlin balığı Kemer Guinness Rekorlar Kitabı Marlin Fish Spearfishing

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