Dünyanın en hızlı motoru hangisi? İşte en güçlü 10 model

Hız motosikletleri büyük motor kapasitelerine ve yüksek hız çıkışlarına sahip olurlar. Bu tür güçlü motorlar, yüksek derecede hızlı bir ivme sağlar. Ancak yüksek hızları normal zamanlarda oldukça tehlikeli olabilir. Bilindiği üzere yüksek hızlar sürüş esnasında istikrarsızlığa ve sürücünün kontrolünü kaybetmesine sebep olabilir. Bununla beraber genellikle yüksek ses çıkarırlar. Bu nedenle çevre kirliliğine de yol açabilirler. Bazı ülkelerde hız motosikletleri yalnızca belirli alanlarda kullanılabilirken, bazılarında ise tamamen yasaklanmıştır.

Dünyanın en hızlı motorları

1. Dodge Tomahawk

Dodge Tomahawk, yapısal olarak 680 km/s hıza ulaşabilen konsept olarak tasarlanmış bir motosiklettir. Motor, 500 beygir gücündeki 8.3 litrelik V10 Dodge Viper motoru ile oluşturulmuştur. İkiz tekerlekli dört tekerlek şeklinde tasarlanan motor, ağırlığı ve güç çıkışı sayesinde motorseverler tarafından dikkat çekici kabul edilmektedir. Üretimi sınırlı miktarda gerçekleştirilen Tomahawk, gerçek anlamda test edilmemiş hız iddiası ile yüksek bir konumda yer almaktadır.

2. Kawasaki Ninja H2R

Kawasaki Ninja H2R, 400 km/s azami hıza kadar ulaşabilen yarış motosikleti olarak öne çıkar. Süper şarjlı motoru 310 beygir gücünde performans gösterir. Yalnızca pist kullanımı için tasarlanmıştır.

3. MTT Y2K Turbine Superbike

MTT Y2K Turbine Superbike, 365 km/s azami hıza kadar ulaşabilen bir motosiklet olarak tanımlanmaktadır. Rolls-Royce Allison 250-C18 gaz türbini motoru sayesinde 320 beygir gücü üretmektedir. Ayrıca jet motor teknolojisini iki tekerlekte kullanan Y2K “en güçlü seri üretim motosiklet” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir.

4. Kawasaki Ninja ZX-14R

Kawasaki Ninja ZX-14R , potansiyeli 335 km/s hıza sahip olarak hesaplansa da elektronik olarak 299 km/s şeklinde sınırlandırılmıştır. 208 beygir gücüne sahip olan 1441 cc’lik motoru oldukça büyük bir güç sunar. Yüksek hızlardaki sürüşü ile bilinen bu model uzun mesafeli yolculuklar için de uygun olarak kabul edilir.

5. Suzuki Hayabusa

Suzuki Hayabusa, 312 km/s azami hıza kadar çıkabilen hiper spor motosiklettir. 197 beygir gücüne sahip 1340 cc’lik dört silindirli motoru sayesinde yüksek bir hız ve ivme sağlar. Tasarımı ve performansıyla motosiklet camiasında özel bir yere sahiptir.

6. Honda CBR1100XX Blackbird

Honda CBR1100XX Blackbird, 310 km/s azami hıza kadar çıkabilen bir spor motosiklettir. 152 beygir gücüne sahip 1137 cc’lik motoru sayesinde pürüzsüz ve güçlü bir sürüş iddiası sunar. 1996-2007 yılları arasında üretilmiş olmasına rağmen uzun bir süre boyunca dünyanın en hızlı üretim motosikleti olarak bilinmiştir.

7. MV Agusta F4 RC

MV Agusta F4 RC, 302 km/s azami hıza kadar çıkabilen, sınırlı bir şekilde üretilmiş olan süperspor motosiklettir. 212 beygir gücüne sahip olan 998 cc’lik dört silindirli motoru ile öne çıkmaktadır. Ayrıca düşük ağırlı ve aerodinamik yapısı sayesinde yüksek hızlarda denge ve kontrol sağlar. Detaylı işçiliği ve performansıyla ün kazanan bu model koleksiyon değeri taşımaktadır.

8. Yamaha YZF-R1

Yamaha YZF-R1, 299 km/s azami hıza kadar çıkabilen bir süperspor motosiklettir. 200 beygir gücüne sahip olan 998 cc’lik dört silindirli motoru sayesinde yüksek bir performans sağlar. Güvenilirlik, kontrol edilebilirlik ve estetik tasarımı aynı motorda sunan YZF-R1, yarış pistleri ve yollar için uygundur.

9. Aprilia RSV Mille

Aprilia RSV Mille, 281 km/s azami hıza ulaşabilen bir İtalyan spor motosikletidir. 140 beygir gücündeki V-twin motoru ile hafif ve çevik bir sürüş deneyimi sunar. 2003 yılına kadar üretilen RSV Mille, performansı ve tasarımıyla motosiklet tutkunlarının beğenisini kazanmıştır.

10. BMW K1200S

BMW K1200S, 280 km/s azami hıza kadar çıkabilen bir spor touring motosikletidir. 164 beygir gücüne sahip olan dört silindirli motoru sayesinde hem performans hem de konfor sunar. Uzun yolculuklar için uygun olan bu model yeterli bagaj kapasitesiyle de öne çıkmaktadır. Dünya genelindeki gezginler tarafından büyük ilgi gören K1200S, kompakt tasarımı, hızı ve rahatlığı ile dikkat çekmektedir.