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Dünyanın en hızlısı! Türk profesör görüntüledi

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YAŞAM  | 15.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anı, doğa ve kuş fotoğrafları çeken Prof. Dr. Mustafa Sözen'in objektifine yansıdı.

Dünyanın en hızlısı! Türk profesör görüntüledi

Kuş türleriyle ilgili çalışmalar yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, geçen cumartesi Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde kuşların fotoğraflarını çekti.

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Prof.Dr. Sözen, dünyanın en hızlı kuş türleri arasında bulunan gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anını fotoğrafladı. Gökdoğanın avladığı deniz kırlangıcını taşırken ve arkasından uçan martıyı aynı kareye almayı başaran Prof. Dr. Sözen, fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğrafı, 'günün en heyecan verici anıydı' diyerek paylaşan Prof. Dr. Sözen, "Gökdoğan ve ayağında deniz kırlangıcı. Peşlerinde de bir sürü martı vardı. Ancak martıların çabası deniz kırlangıcını kurtarmaya yetmedi. Ne de olsa karşılarında dünyanın en hızlı kuşu var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak dünyanın en hızlı kuşu gökdoğanın deniz kırlangıcı

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