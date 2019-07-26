Dünyanın en hızlısına 100 bin dolar ödül verecek!

Geçtiğimiz dönemde sık sık tartışmalara konu olan YouTuber Logan Paul, en hızlı YouTuber’ı bulmak için yarışma düzenliyor. Challenger Games adlı bu etkinlikte, 100’den fazla YouTuber ve içerik üreticisi mücadele edecek.

YARIŞMADA BİRÇOK AKTİVİTE OLACAK

Etkinlikte yalnızca 100 metre koşu yarışı olmayacak. Ayrıca engelli koşu ve uzun atlama gibi aktiviteler de olacak. Etkinlikten elde edilecek gelir de hayır kurumlarına bağışlanacak.

YILDA 14,5 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Logan Paul, kendisinin en hızlı YouTuber olduğunu iddia ediyordu. Hatta bu nedenle 100 metre yarışında 100 bin dolar ödül vermeyi teklif etti. Paul’un yılda 14,5 milyon dolar kazandığını düşünürsek bu rakam onun açısından hiç sorun değil.

AMANDA CERNY'DE KATILACAK

Kendisinin eğlence sektörünün en hızlısı olduğunu iddia eden Logan, iddialarını kanıtlamak için hazır. Etkinliğin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 30 dolar ile 250 dolar arasında değişiyor. Kaliforniya’daki Long Beach City College’da yapılacak olan oyunlarda Jake Paul, MrBeast, Amanda Cerny, eskiden NCAA’de basketbol oynamış olan Austin McBroom ve Tana Mongeau gibi isimler de yer alacak.

