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Dünyanın en hızlısına 100 bin dolar ödül verecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 26.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Logan Paul, bu haftasonu düzenleyeceği çeşitli etkinlikler ile YouTube’un en hızlısını belirleyecek. 100 metre koşu yarışında kazanana 100 bin dolar ödül verecek.

Dünyanın en hızlısına 100 bin dolar ödül verecek!

Geçtiğimiz dönemde sık sık tartışmalara konu olan YouTuber Logan Paul, en hızlı YouTuber’ı bulmak için yarışma düzenliyor. Challenger Games adlı bu etkinlikte, 100’den fazla YouTuber ve içerik üreticisi mücadele edecek.

YARIŞMADA BİRÇOK AKTİVİTE OLACAK

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Etkinlikte yalnızca 100 metre koşu yarışı olmayacak. Ayrıca engelli koşu ve uzun atlama gibi aktiviteler de olacak. Etkinlikten elde edilecek gelir de hayır kurumlarına bağışlanacak.

YILDA 14,5 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

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Logan Paul, kendisinin en hızlı YouTuber olduğunu iddia ediyordu. Hatta bu nedenle 100 metre yarışında 100 bin dolar ödül vermeyi teklif etti. Paul’un yılda 14,5 milyon dolar kazandığını düşünürsek bu rakam onun açısından hiç sorun değil.

AMANDA CERNY'DE KATILACAK

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Kendisinin eğlence sektörünün en hızlısı olduğunu iddia eden Logan, iddialarını kanıtlamak için hazır. Etkinliğin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 30 dolar ile 250 dolar arasında değişiyor. Kaliforniya’daki Long Beach City College’da yapılacak olan oyunlarda Jake Paul, MrBeast, Amanda Cerny, eskiden NCAA’de basketbol oynamış olan Austin McBroom ve Tana Mongeau gibi isimler de yer alacak.

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