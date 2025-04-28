Dünyanın en i̇yi 10 kalecisi (2025 sıralaması)

Kaleciler, sadece takımların son savunma hattı değil, aynı zamanda uzun pasları ve dikkatli görüşleriyle hücumlara yardımcı olan ve topu kontrol altında tutarak atakları başlatan kişilerdir. Dünyanın en iyi kalecileri olarak bilinen kişiler futbol tarihinde başarılara imza atmış isimlerdir. Takımlarına sayısız zaferler kazandıran bu kişiler hem maçlarda hem de hafızalarda önemli bir yer edinmiştir. Sadece maçlarda değil, zihinlerimizde de eşsiz bir yer edinmişlerdir.

Dünyanın en iyi 10 kalecisi

1.) Harald Schumacher/Almanya

Schumacher, futbol hayatının büyük bir kısmını Almanya'da Köln takımında oynayarak geçirmiştir. 1982 FIFA Dünya Kupası boyunca Alman Milli Takımı'nın kalesini savunan Schumacher, maçlarda oldukça etkileyici performanslar göstermiş ve Almanya'nın finalde yer almasını sağlamıştır. Harald Schumacher, oyun içerisindeki liderliği, kurtarış yetenekleri ve sertliğiyle öne çıkmıştır.

2) Peter Schmeichel/Danimarka

Son dakikalarda attığı kafa golleriyle hatırlanan Schmeichel, Manchester takımı için en önemli futbolculardan biridir. Manchester United’da ve 1999 senesindeki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde takımının kaptanlığını da yapmıştır. Uluslararası futbol camiasında da gösterdiği performansla ünlü kaleciler listelerinde sıklıkla yer almaktadır.

3) Iker Casillas/İspanya

2011 yılından beri bütün kulüp ve milli takım şampiyonlukları kazanmış sporculardan biridir. 2010 yılında Asturias'ın Spor Prensi ödülünün sahibi olmuştur. 19 Ekim 2010 tarihinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en fazla oynayan kaleci olmuştur. Kendi kulübünde ve uluslararası futbol müsabakalarında kazandığı şampiyonluklarla önemli kaleci isimleri arasında yer almaktadır.

4) Turgay Şeren

Galatasaray’da forma giyen ünlü futbolcu, 1951 yılında Berlin’de Batı Almanya ve Türkiye maçında yaptığı kurtarışlar sayesinde "Berlin Panteri" lakabını almıştır. Ayrıca Türkiye A milli takımı formasıyla en çok kaptanlık yapan futbolcudur.

5) Zoran Simoviç/Karadağ

Galatasaray'ın 1980'lerdeki yükselişinde yer alan önemli oyunculardan biridir. Simoviç'in kaleci olduğu takım 14 yıldan sonra lig şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştır. Simoviç, Galatasaray kulübünde oynadığı dönemde Türkiye’deki en başarılı kalecilerden biridir. Bilhassa karşı takımın forvet oyuncularının karşısındaki kurtarışları hafızalarda yer etmiştir.

6) Şenol Güneş

1978-1979 sezonu esnasında 1110 dakika boyunca gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı ve dünyada 17. oldu. O sezon içerisinde yalnızca 6 gol kaçıran Güneş, Süper Lig tarihi boyunca en az gol yiyen kaleci ilan edildi. Güneş'ın rekorları Türkiye’de hâlâ kırılamadığından Türkiye Ligi’ndeki en iyi kaleciler sıralamasında zirvede yer almaktadır.

7) Oliver Kahn/Almanya

Bireysel olarak gösterdiği performanslar sayesinde 4 defa UEFA Avrupa’nın en iyi kalecisi, üç defa IFFHS Dünyanın en iyi kalecisi ve iki defa da Almanya’da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Alman kaleci sert oyun şekli ve kurtarışlarıyla hafızalarda yer edinmiştir.

8) Jose Luis Chilavert/Paraguay

Chilavert, milli takımıyla Copa America ve FIFA Dünya Kupası gibi efsane müsabakalarda oynamış ve ülkesini başarıyla temsil etmiştir. Chilavert'in kaleciliğiyle birlikte penaltı ve serbest vuruşlardaki başarısı da hafızalarda yer edinmiştir. Chilavert, futbol hayatı boyunca pek çok gol atmıştır ve bu sayede eşsiz kaleciler arasında yer almaktadır.

9) Gordon Banks/İngiltere

Banks, 1966 tarihli FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere zaferinde oldukça önemli bir rol oynadı ve unutulmaz kurtarışlarıyla hafızalarda yer edindi. 1970 tarihli Dünya Kupası'nda ise Pele'nin şutunu kurtararak futbol tarihindeki unutulmaz anları yaşadı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20.yüzyılın en iyi 2.kalecisi olarak kabul edildi.

10) Lev Yashin/Rusya

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20.yüzyılın en iyi kalecisi olarak ilan edilmiştir. 1950'ler ve 1960'lar boyunca başarılı bir futbol kariyeri yürüten Yashin, benzersiz refleksleri ve liderlik özelliğiyle de öne çıktı. Günümüzde pek çok kişi tarafından "Siyah Örümcek" lakabıyla hatırlanmaktadır.