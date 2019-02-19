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Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan 'kanguru faresi' Tunceli'de görüntülendi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi Tunceli'de görüntülendi. Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi su içmeyerek hayatta kalabiliyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Akyayık köyünde oturan Kamuran Gülmez (31), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresini Mercan Vadisi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Su içmeyerek, doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

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Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan 'kanguru faresi' Tunceli'de görüntülendi! mynet

Kanguru faresini cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kamuran Gülmez, "Elimizdeki fenerlerle ışık tutarak, bir süre izledik. Baktık, normal bir fare değil. Bizimle oynamak istiyor gibi duruyordu. Hatta benim ayakkabılarımı kemirmeye çalıştı. Farklı bir tür olduğundan ben de bunu kayda almak için cep telefonumla kameraya kaydettim. Bizim yörede bu fareye ilk kez rastladık" dedi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği fare hayvan

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