TREND

Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 08.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Bir şeyin doğruluğunu veya gerçekliğini belirleyen yegane unsur algıdır. “Cinsellik” gibi varoluşumuzun en temel ve evrensel olgusunda bile mutlak kesinlikten her durumda söz edilemeyebilir. Ülkelerin tartışmaya açık farklı algılarına ve o algılardan türeyen yasalarına bir göz atalım istedik…

Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

Mısır'da ideal güzelliği tanımlarken “Tombul” olmak esas alınıyor. Öyle ki bir kadına “zayıf” dendiğinde bunu hakaret olarak algılıyor.

1

Hong Kong''da kadınların kendisini aldatan kocalarını öldürmeleri yasal sayılıyor. Fakat herhangi bir alet kullanmadan, sadece elleriyle öldürmesi gerekiyor.

2

Budapeşte'de ışıklar açık cinsel ilişkiye girilmiyor.

3

Kolombiya'da Cali'de değişik bir gelenek. Anneler, düğün gecesi kızlarının bekaretini kaybetmelerini izliyor.

4

Pakistan'da kadınları en çok heyecanlandıran detay erkeklerin çorapsız ayakkabı giymesi. Bu durum onlara son derece çekici geliyor.

5

İtalyan erkekleri ailesinden kopabilme konusunda çok hassas. Yapılan araştırmalara göre pek çoğu evlenene kadar ailelerinden kopamıyor ve 30-40 yaş aralığında evleniyor.

6

Hindistan'da 900'lu hatlar diye tabir ettiğimiz erotik sohbet hatları ilk çıktığında o kadar ilgi gördü ki birçok kişi borç batağına girdi. Artık bu hatlar yasaklandı ve kullanılmıyor.

7

Yeni Zelanda'lılar orgazmı uluslararası bir gün olarak kutluyor.

8

Irak'ta erkekler “viagra” kelimesini kullanmaktan çekindiği için eczaneye gittiğinde “mavi hap alabilir miyim?” diye soruyor. Fakat dünyada en çok viagra satılan yerlerin başında geliyor.

9

Ohio, Oxford'da, Bir kadının bir erkeğin fotoğrafının önünde giysilerini çıkarması yasadışı.

10

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Sınıfta şok görüntüler! Öğretmen tutuklandıSınıfta şok görüntüler! Öğretmen tutuklandı
Köpekleri için kangurudan dayak yedi!Köpekleri için kangurudan dayak yedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsellik sağlık kültür

En Çok Okunan Trend Haberler

Mars'ın sesi ilk kez duyuldu

Mars'ın sesi ilk kez duyuldu

Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor!

Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor!

Ünlü fenomen Merve Sanay abarttı! Pizzacıya yarı çıplak...

Ünlü fenomen Merve Sanay abarttı! Pizzacıya yarı çıplak...

18 yıl önce gazete ilanıyla evlatlık verildi! Esra Erol'da ailesi 24 saat içinde bulundu!

18 yıl önce gazete ilanıyla evlatlık verildi! Esra Erol'da ailesi 24 saat içinde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında aldatma dayağı!

Canlı yayında aldatma dayağı!

Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisinin zorla saçını kesen öğretmen tutuklandı!

Sınıfta şok görüntüler! Öğretmen tutuklandı

Köpekleri için kangurudan dayak yedi!

Köpekleri için kangurudan dayak yedi!

Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti

'Yapay zeka' 24 kişiyi hastanelik etti!

18 yaşındaki öğrenci bekaretini satışa çıkardı! Sebebi herkesi şaşırttı

18 yaşındaki öğrenci bekaretini satışa çıkardı!

Korkunç olay! Nişanlısı uyurken telefonunu açtı ve...

Korkunç olay! Nişanlısı uyurken telefonunu açtı ve...

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.