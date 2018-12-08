Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

Mısır'da ideal güzelliği tanımlarken “Tombul” olmak esas alınıyor. Öyle ki bir kadına “zayıf” dendiğinde bunu hakaret olarak algılıyor.

Hong Kong''da kadınların kendisini aldatan kocalarını öldürmeleri yasal sayılıyor. Fakat herhangi bir alet kullanmadan, sadece elleriyle öldürmesi gerekiyor.

Budapeşte'de ışıklar açık cinsel ilişkiye girilmiyor.

Kolombiya'da Cali'de değişik bir gelenek. Anneler, düğün gecesi kızlarının bekaretini kaybetmelerini izliyor.

Pakistan'da kadınları en çok heyecanlandıran detay erkeklerin çorapsız ayakkabı giymesi. Bu durum onlara son derece çekici geliyor.

İtalyan erkekleri ailesinden kopabilme konusunda çok hassas. Yapılan araştırmalara göre pek çoğu evlenene kadar ailelerinden kopamıyor ve 30-40 yaş aralığında evleniyor.

Hindistan'da 900'lu hatlar diye tabir ettiğimiz erotik sohbet hatları ilk çıktığında o kadar ilgi gördü ki birçok kişi borç batağına girdi. Artık bu hatlar yasaklandı ve kullanılmıyor.

Yeni Zelanda'lılar orgazmı uluslararası bir gün olarak kutluyor.