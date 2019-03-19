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Dünyanın en ilginç yapılarından 'The Vessel' açıldı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

İngiliz tasarımcı Heatherwick tarafından tasarlanan, bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı.

Dünyanın en ilginç yapılarından 'The Vessel' açıldı!

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan’ın Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı.

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Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi.

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Anahtar Kelimeler:
the vessel ingiltere bina

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