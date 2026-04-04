"Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" Kahramanmaraş'ta tepki çekti!

TasteAtlas tarafından açıklanan 2025 'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' listesi, dondurma sıralamasıyla Kahramanmaraş’ta tartışma yarattı. İngiltere’nin kaymaklı dondurmasının dördüncü, İtalya’nın gelatosunun ise altıncı sırada yer alması, dondurmanın başkenti olarak bilinen kentte tepkiyle karşılandı. Geleneksel yöntemlerle üretilen Maraş dondurmasının listede yer almaması, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas tarafından açıklanan 2025 yılı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesi, dondurma sıralamasıyla dondurmanın başkenti Kahramanmaraş'ta tepki çekti.

LİSTE BU YIL DONDURMA SIRALAMASIYLA GÜNDEMDE

Listede tatlılar arasında İngiltere'nin kaymaklı dondurması dördüncü, İtalya'nın gelatosu ise altıncı sırada yer aldı.

Avrupa'ya özgü dondurmaların üst sıralarda bulunması dikkat çekerken dondurmanın İngiltere ile anılması Kahramanmaraşlıları şaşırttı.

Geleneksel yöntemlerle keçi sütü ve sahlep kullanılarak dövme tekniğiyle hazırlanan Kahramanmaraş dondurmasının listede yer almaması kentte hayal kırıklığına neden oldu.

Her yıl gastronomi çevrelerinde yakından takip edilen liste, bu yıl özellikle dondurma sıralamasıyla gündeme geldi.

Yerel esnaf ve vatandaşlar, Maraş dondurmasının dünya çapında hak ettiği değeri görmesi gerektiğini ifade etti.

"BİZ SÜT TOZUYLA DONDURMA YAPMAYIZ"

Kahramanmaraşlı Ali Şahin, Maraş dondurmasının eşsiz lezzetine vurgu yaparak, "Dondurma denince akla Kahramanmaraş gelir. Kahramanmaraş'tan başka bir yerde gerçek dondurma olduğunu düşünmüyorum. Bizim sahlebimiz, yaylalarımız ve sütümüz özeldir. Yediğiniz anda lezzetinden bunu anlarsınız. Ünvanı, tadı ve kalitesiyle bu dondurma Kahramanmaraş'a aittir. Biz süt tozuyla dondurma yapmayız" dedi.

Kapalı Çarşı esnafından Mesut Balık ise "Maraş dondurmasının dışında başka bir dondurma tanımayız. İtalya'nın da, İngiltere'nin de dondurması olabilir, ancak dünyanın en iyi dondurması Maraş dondurmasıdır. Bu açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

"DONDURMA DENİNCE AKLA KAHRAMANMARAŞ GELİR"

Sıla Çolak ise, "Dünyada dondurma denince akla Türkiye gelir, Türkiye'de dondurma denince ise Kahramanmaraş gelir" dedi.

İşletme müdürü Yaşar Kireşçi ise bazı ülkelerde dondurmanın farklı şehirlerle anıldığını belirterek, "Dondurma denildiğinde İtalya'da Roma, İngiltere'de ise kaymak dondurması akla gelebilir. Ancak dondurma denince Kahramanmaraş ve dövme dondurması dünyada ilk sırada yer alır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Onların damak tadı doğal olmayan şeylere meyilli ise bırakın ne b.k yiyorlarsa yesinler.
Niğde liler.
