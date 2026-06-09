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Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı: Türkiye’den 3 ilimiz listeye girdi

TasteAtlas tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri” listesi 2026 yılı için yayımlandı. Dünya genelinde farklı mutfak kültürlerini temsil eden şehirlerin yer aldığı sıralama, gastronomi çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik bu listeye ülkemizden 3 şehrimiz damga vurdu. İşte listede yerini alan sürpriz iller.

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı: Türkiye’den 3 ilimiz listeye girdi
Gökçen Kökden

2026 yılına ait “Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri” listesi TasteAtlas tarafından açıklandı. Listede sokak lezzetlerinden geleneksel mutfaklara kadar geniş bir yelpaze değerlendirilirken, özellikle İtalya şehirlerinin üst sıralarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Asya, Avrupa ve Amerika’dan birçok şehir de listeye girerek kendi yerel mutfaklarıyla dikkat çekti.

Türkiye’den ise 3 şehir listeye girmeyi başardı. Gaziantep, İstanbul ve İzmir; zengin yemek kültürleri ve yerel lezzetleriyle uluslararası sıralamada kendine yer buldu.

GAZİANTEP- 17. SIRA

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı: Türkiye’den 3 ilimiz listeye girdi 1

Gastronomi denildiğinde öne çıkan şehirlerden biri olan Gaziantep, kebap çeşitleri, baklava ve yöresel Antep mutfağıyla listede 17. sırada yer aldı.

İSTANBUL- 24. SIRA

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı: Türkiye’den 3 ilimiz listeye girdi 2

İstanbul, Osmanlı mutfağından sokak lezzetlerine uzanan geniş yemek kültürüyle 24. sıraya yerleşti.

İZMİR- 84. SIRA

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı: Türkiye’den 3 ilimiz listeye girdi 3

İzmir ise Ege mutfağına özgü zeytinyağlılar, ot yemekleri ve deniz ürünleriyle 84. sıradan listeye girdi.

TASTEATLAS LİSTESİNE GÖRE DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 YEMEK ŞEHRİ

1. NAPOLİ

Öne çıkan lezzetler: Pizza Margherite, Gnocchi alla Sorrentin, Sfogliatella

2. MİLANO

Öne çıkan lezzetler: Risotto alla Milanese, Cotoletta alla Milanese, Panettone
.
3. BOLOGNA

Öne çıkan lezzetler: Tagliatelle al ragu, Tortellini in brodo, Lasagne alla Bolognese

4. FLORANSA

Öne çıkan lezzetler: Bistecca alla Fiorentina, Ribollita, Pappardelle al cinghiale

5. MUMBAİ

Öne çıkan lezzetler: Bhelpuri, Pav bhaji, Vada pav, Modak

6. CENOVA

Öne çıkan lezzetler: Trofie al pestı, Frinata di ceci, Trenette al pesto

7. PARİS

Öne çıkan lezzetler: Kaz ciğeri, Steak tartare, salyangoz, creme brulee

8. VİYANA

Öne çıkan lezzetler: Wiener schnitzelü, tafelspitz, apfelstrudel

9. ROMA
Öne çıkan lezzetler: Cacio e pepe, Carbonara, tiramisu, pasta alla gricia

10. LİMA
Öne çıkan lezzetler: Ceviche, lomo saltado, pollo a la brasa, tiradito

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Anahtar Kelimeler:
Dünya yemek
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