Dünyanın en iyi 20 çorbası açıklandı: Türkiye'den 'şifa veren çorba' seçildi

Dünyanın dört bir yanından en iyi 20 çorba seçildi. Listenin sonuçlarını CNN Travel açıkladı.

ANADOLU’NUN ŞİFA LEZZETİ LİSTEDE

Yayla çorbası, Anadolu’nun kırsal bölgelerinde yüzyıllardır yapılan geleneksel bir çorba. Özellikle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’da, eldeki sınırlı malzemelerle karın doyurmak ve hastalara şifa vermek amacıyla ortaya çıktığı biliniyor.

Ana malzemeleri olan yoğurt ve pirinç, köy yaşamında her evde bulunabilen temel gıdalar arasında yer alıyordu. Bu nedenle yayla çorbası, 'yoklukta yapılan ama zengin sofralara yakışan' bir yemek olarak hafızalara kazındı.

Soğuk algınlığı, mide rahatsızlıkları ve halsizlik durumlarında sıkça tercih edilmesi, çorbaya halk arasında "şifa çorbası" unvanını da kazandırdı.

LİSTEDE DÜNYA MUTFAĞINDAN YER ALAN ÖRNEKLER

Vietnam’ın aromatik bitkilerle uzun süre kaynatılarak hazırlanan 'Beef Pho' çorbası ile Doğu Avrupa mutfağının simgesi olan pancar bazlı 'Borscht', listenin üst sıralarında yer aldı.

Fransa’nın deniz ürünleriyle ünlü 'Bouillabaisse' yahnisi ve İspanya’nın sıcak günlerde ferahlık sunan soğuk 'Gazpacho' çorbası, bölgesel çeşitliliğin güçlü örnekleri olarak öne çıktı.

Listenin son bölümünde ise Fas’ın protein deposu 'Harira' çorbası ile Tayland mutfağının baharat dengesiyle ünlü 'Tom Yum Goong' lezzeti yer aldı.

YAYLA ÇORBASI NEDEN "ŞİFA VEREN" OLARAK ANILIYOR?

Beslenme uzmanlarına göre yayla çorbasının temelindeki yoğurt, probiyotik etkisi sayesinde sindirimi destekliyor. Pirinç ise kolay sindirilebilir yapısıyla mideyi yormadan enerji sağlıyor.

Üzerine eklenen nane ve tereyağı sosu, hem iştah açıcı bir aroma katıyor hem de ferahlatıcı etkisiyle bağışıklığı destekliyor.

Bu özellikleri sayesinde yayla çorbası, yalnızca geleneksel mutfağın değil, modern sağlıklı beslenme anlayışının da gözde tarifleri arasında yer alıyor.

ANADOLU MUTFAĞININ SESSİZ GÜCÜ

CNN Travel’ın listesine giren yayla çorbası, Anadolu mutfağının yalnızca kebap ve hamur işleriyle değil, sade ama derin lezzetleriyle de dünya çapında takdir gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

İki ana malzemeyle başlayan bu mütevazı tarifin, bugün dünyanın en iyi çorbaları arasında yer alması, Türk mutfağının tarihsel birikimini ve kültürel zenginliğini yansıtan güçlü bir sembol olarak değerlendirildi.