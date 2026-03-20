Dünyanın en iyi baklavaları açıklandı: Zirve Türkiye’nin!

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, Ramazan Bayramı'nda baklava listesini güncelledi. 'Tatlıların en üstün kralı' notuyla paylaşılan sıralamada Türkiye damga vururken, listede yer alan 15 çeşidin 8’inin Anadolu mutfağına ait olması dikkat çekti. Öte yandan baklavaya sahip çıkan Yunanistan’ın listede yer bulamaması da dikkat çeken detaylardan biri oldu. İşte 'dünyanın en iyi baklavaları' listesi...

Sedef Karatay Bingül

Açıklanan listede zirve adeta Türkiye’nin oldu. İlk 6 sıranın tamamı Türk tatlılarına ayrılırken, özellikle Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma gibi klasikler üst sıralarda yer aldı. Bu durum, Türk baklava geleneğinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

15 BAKLAVANIN 8’İ TÜRKİYE’DEN

Listede yer alan 15 baklavanın 8’inin Türkiye kökenli olması, Anadolu’nun tatlı kültüründeki çeşitliliği gözler önüne serdi. Şöbiyet, burma kadayıf ve sütlü nuriye gibi farklı tekniklerle hazırlanan tatlılar da yüksek puanlar aldı.

ORTA DOĞU VE BALKANLAR DA LİSTEDE

Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Suriye ve Bosna Hersek mutfağından da çeşitli baklavalar listeye girdi. Ancak bu ülkelerden gelen tatlılar, Türk baklavalarının gerisinde kaldı.

DÜNYANIN EN İYİ BAKLAVALARI

İşte puanlara göre dünyanın en iyi baklavaları:

4.4 – Gaziantep baklavası (Türkiye)

4.4 – Fıstıklı sarma (Türkiye)

4.1 – Şöbiyet (Türkiye)

4.1 – Burma kadayıf (Türkiye)

4.0 – Kestaneli baklava (Türkiye)

4.0 – Bülbül yuvası (Türkiye)

3.9 – Asabi (Lübnan)

3.8 – Ružice (Bosna Hersek)

3.7 – Basma (Lübnan)

3.7 – Faysalieh (Lübnan)

3.7 – Sütlü nuriye (Türkiye)

3.6 – Asawer (Lübnan)

3.6 – Bukaj baklava (Lübnan)

3.5 – Vişneli baklava (Türkiye)

3.4 – Taj al malek (Suriye)

"TATLILARIN EN ÜSTÜN KRALI"

TasteAtlas, paylaşımında baklavayı 'tatlıların en üstün kralı' olarak tanımlayarak, özellikle Ramazan Bayramı sofralarının vazgeçilmezine vurgu yaptı.

TasteAtlas, "Oruç sona erince, her sofrada mutlaka bulunması gereken efsanevi bir tatlı vardır: Baklava. Tatlıların en üstün kralı."

Liste, Türk mutfağının tatlı alanındaki küresel etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

