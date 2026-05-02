YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Dünyada viral olan Medine tatlısı! Hem leziz hem çok pratik

Orta Doğu mutfağının son dönemde sosyal medyada hızla yayılan lezzetlerinden biri olan Qashtuta, pratik hazırlanışı ve dengeli aromasıyla dikkat çekiyor. Sütlü krema ile hafif şerbetin buluştuğu bu katmanlı tatlı, özellikle Medine tatlısı olarak da anılarak geniş kitlelerin ilgisini çekmiş durumda. İşte tarifi...

Sedef Karatay Bingül

Evde kolayca hazırlanabilmesi ve hem hafif hem de doyurucu yapısıyla öne çıkan Qashtuta, geleneksel tariflerin modern mutfaklarda yeniden yorumlanmasının en lezzetli örneklerinden biri olarak sofralarda yerini alıyor.

MALZEMELER

  • TABAN İÇİN:
  • 1 paket hazır kek (ya da ev yapımı sade kek veya kakaolu kek)
  • 1 su bardağı süt
  • KREMA (QİSHTA) İÇİN:
  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket krema (200 ml)
  • ŞERBET İÇİN:
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu
  • Üzeri için:
  • Toz Antep fıstığı
  • Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

TARİF

  • 1. Şerbeti hazırlayın
  • Şeker ve suyu kaynatın, 5-6 dakika sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
  • 2. Kremayı yapın
  • Süt, nişasta, un ve şekeri karıştırarak pişirin.
  • Koyulaşınca ocaktan alın, vanilin ve kremayı ekleyip karıştırın.
  • Kıvamı yoğun ve pürüzsüz olmalı.
  • 3. Tabanı hazırlayın
  • Keki borcama yerleştirin.
  • Üzerine sütü gezdirerek yumuşatın.
  • 4. Katmanları oluşturun
  • Hazırladığınız kremayı kekin üzerine eşit şekilde yayın.
  • 5. Şerbeti ekleyin
  • Soğuyan şerbeti tatlının üzerine dökün.
  • Çok fazla dökmeyin, hafif nemli olması yeterli.
  • 6. Üzerini süsleyin
  • Fıstık ve hindistan cevizi serpin.
  • Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.
  • Soğuk servis edilir. Dilimlendiğinde hem sütlü hem şerbetli yapısıyla çok dengeli bir tat verir.

QASHTUTA NEDİR?

Qashtuta, temel olarak ince hamur veya kek tabanı üzerine eklenen kaymak (qishta) şerbet veya şekerli sos, bazen de kuruyemiş ve hindistan cevizi ile hazırlanan katmanlı bir tatlıdır.

QASHTUTA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

Qashtuta, Orta Doğu mutfağına ait, özellikle Irak ve çevresinde bilinen kaymaklı ve şerbetli bir tatlıdır. Genellikle yumuşak bir kek ya da ince hamur tabanı üzerine hazırlanan yoğun sütlü krema (qishta) eklenerek yapılır ve hafif şerbetle tatlandırılır. Üzeri çoğunlukla Antep fıstığı veya hindistan ceviziyle süslenen bu tatlı, hem sütlü hem de şerbetli yapısıyla dengeli bir lezzet sunar. Özel günlerde ve davet sofralarında sıkça tercih edilen Qashtuta, hafifliği ve aromatik tadıyla son yıllarda farklı mutfaklarda da ilgi görmeye başlamıştır.

AFİYET OLSUN!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.