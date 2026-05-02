Dünyada viral olan Medine tatlısı! Hem leziz hem çok pratik

Evde kolayca hazırlanabilmesi ve hem hafif hem de doyurucu yapısıyla öne çıkan Qashtuta, geleneksel tariflerin modern mutfaklarda yeniden yorumlanmasının en lezzetli örneklerinden biri olarak sofralarda yerini alıyor.
Qashtuta, temel olarak ince hamur veya kek tabanı üzerine eklenen kaymak (qishta) şerbet veya şekerli sos, bazen de kuruyemiş ve hindistan cevizi ile hazırlanan katmanlı bir tatlıdır.
Qashtuta, Orta Doğu mutfağına ait, özellikle Irak ve çevresinde bilinen kaymaklı ve şerbetli bir tatlıdır. Genellikle yumuşak bir kek ya da ince hamur tabanı üzerine hazırlanan yoğun sütlü krema (qishta) eklenerek yapılır ve hafif şerbetle tatlandırılır. Üzeri çoğunlukla Antep fıstığı veya hindistan ceviziyle süslenen bu tatlı, hem sütlü hem de şerbetli yapısıyla dengeli bir lezzet sunar. Özel günlerde ve davet sofralarında sıkça tercih edilen Qashtuta, hafifliği ve aromatik tadıyla son yıllarda farklı mutfaklarda da ilgi görmeye başlamıştır.
