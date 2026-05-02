Dünyada viral olan Medine tatlısı! Hem leziz hem çok pratik

Evde kolayca hazırlanabilmesi ve hem hafif hem de doyurucu yapısıyla öne çıkan Qashtuta, geleneksel tariflerin modern mutfaklarda yeniden yorumlanmasının en lezzetli örneklerinden biri olarak sofralarda yerini alıyor.

MALZEMELER TABAN İÇİN:

1 paket hazır kek (ya da ev yapımı sade kek veya kakaolu kek)

1 su bardağı süt

KREMA (QİSHTA) İÇİN:

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilin

1 paket krema (200 ml)

ŞERBET İÇİN:

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı

Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

TARİF 1. Şerbeti hazırlayın

Şeker ve suyu kaynatın, 5-6 dakika sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

2. Kremayı yapın

Süt, nişasta, un ve şekeri karıştırarak pişirin.

Koyulaşınca ocaktan alın, vanilin ve kremayı ekleyip karıştırın.

Kıvamı yoğun ve pürüzsüz olmalı.

3. Tabanı hazırlayın

Keki borcama yerleştirin.

Üzerine sütü gezdirerek yumuşatın.

4. Katmanları oluşturun

Hazırladığınız kremayı kekin üzerine eşit şekilde yayın.

5. Şerbeti ekleyin

Soğuyan şerbeti tatlının üzerine dökün.

Çok fazla dökmeyin, hafif nemli olması yeterli.

6. Üzerini süsleyin

Fıstık ve hindistan cevizi serpin.

Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Soğuk servis edilir. Dilimlendiğinde hem sütlü hem şerbetli yapısıyla çok dengeli bir tat verir.

QASHTUTA NEDİR?

Qashtuta, temel olarak ince hamur veya kek tabanı üzerine eklenen kaymak (qishta) şerbet veya şekerli sos, bazen de kuruyemiş ve hindistan cevizi ile hazırlanan katmanlı bir tatlıdır.

QASHTUTA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

Qashtuta, Orta Doğu mutfağına ait, özellikle Irak ve çevresinde bilinen kaymaklı ve şerbetli bir tatlıdır. Genellikle yumuşak bir kek ya da ince hamur tabanı üzerine hazırlanan yoğun sütlü krema (qishta) eklenerek yapılır ve hafif şerbetle tatlandırılır. Üzeri çoğunlukla Antep fıstığı veya hindistan ceviziyle süslenen bu tatlı, hem sütlü hem de şerbetli yapısıyla dengeli bir lezzet sunar. Özel günlerde ve davet sofralarında sıkça tercih edilen Qashtuta, hafifliği ve aromatik tadıyla son yıllarda farklı mutfaklarda da ilgi görmeye başlamıştır.

AFİYET OLSUN!