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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı! Türkiye'den bakın hangi çorba 2. sırada yerini aldı

Dünyaca ünlü gastronomi ve seyahat platformu TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla belirlenen 2026 yılının "Dünyanın En İyi Çorbaları" listesini yayımladı. Listede Türk mutfağından Gaziantep'in meşhur beyran çorbası ikinci sırada yer alırken, mercimek çorbası da dünyanın en iyi 12'nci çorbası seçildi.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı! Türkiye'den bakın hangi çorba 2. sırada yerini aldı

Geleneksel lezzetleri ve yerel mutfak kültürlerini dünya çapında tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının en beğenilen çorbalarını sıraladı. Uluslararası yemek eleştirmenleri ve milyonlarca kullanıcının değerlendirmeleriyle hazırlanan liste, farklı coğrafyalardan çorba çeşitlerini bir araya getirdi.

TÜRKİYE'DEN 2 ÇORBA LİSTEDE

Türk mutfağı, bu yıl da listede önemli bir başarı elde etti. Gaziantep mutfağının simgelerinden biri olan beyran çorbası ikinci sıraya yerleşirken, Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden mercimek çorbası ise 12'nci sırada kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı! Türkiye den bakın hangi çorba 2. sırada yerini aldı 1

ZİRVEDE PARAGUAY'DAN VORI-VORI VAR

TasteAtlas'ın yayımladığı listeye göre dünyanın en iyi çorbası, Paraguay mutfağına ait Vori-Vori oldu. Tavuk suyu, peynirli mısır unu köfteleri ve sebzelerle hazırlanan geleneksel lezzet, listenin ilk sırasında yer aldı.

Gaziantep'in meşhur beyran çorbası ise ikinci sıraya yükselerek Türk mutfağının uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

TasteAtlas'ın listesi, Türk mutfağının köklü çorba kültürünün dünya çapında ilgi görmeye devam ettiğini ortaya koyarken, özellikle beyran çorbasının elde ettiği derece dikkat çekti.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı! Türkiye den bakın hangi çorba 2. sırada yerini aldı 2

DÜNYANIN EN İYİ 15 ÇORBASI

TasteAtlas'ın sıralamasına göre dünyanın en iyi çorbaları şöyle:

  1. Paraguay – Vori-Vori

2. Türkiye (Gaziantep) – Beyran Çorbası

  1. Japonya – Yokohama Style Ramen
  2. Endonezya – Soto Betawi
  3. Japonya – Ramen
  4. Japonya – Tonkotsu Ramen
  5. Filipinler – Sinigang na Baboy
  6. Tayland – Tom Kha Gai
  7. Çin – Lanzhou Lamian
  8. Finlandiya – Lohikeitto (Somon Çorbası)
  9. Filipinler – Sinigang

12. Türkiye – Mercimek Çorbası

  1. Tayvan – Taiwanese Hot Pot
  2. Vietnam – Beef Pho
  3. Finlandiya – Kalakeitto (Balık Çorbası)
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Anahtar Kelimeler:
çorba
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