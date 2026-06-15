Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı! Türkiye'den bakın hangi çorba 2. sırada yerini aldı

Geleneksel lezzetleri ve yerel mutfak kültürlerini dünya çapında tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının en beğenilen çorbalarını sıraladı. Uluslararası yemek eleştirmenleri ve milyonlarca kullanıcının değerlendirmeleriyle hazırlanan liste, farklı coğrafyalardan çorba çeşitlerini bir araya getirdi.
Türk mutfağı, bu yıl da listede önemli bir başarı elde etti. Gaziantep mutfağının simgelerinden biri olan beyran çorbası ikinci sıraya yerleşirken, Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden mercimek çorbası ise 12'nci sırada kendine yer buldu.
TasteAtlas'ın yayımladığı listeye göre dünyanın en iyi çorbası, Paraguay mutfağına ait Vori-Vori oldu. Tavuk suyu, peynirli mısır unu köfteleri ve sebzelerle hazırlanan geleneksel lezzet, listenin ilk sırasında yer aldı.
Gaziantep'in meşhur beyran çorbası ise ikinci sıraya yükselerek Türk mutfağının uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
TasteAtlas'ın listesi, Türk mutfağının köklü çorba kültürünün dünya çapında ilgi görmeye devam ettiğini ortaya koyarken, özellikle beyran çorbasının elde ettiği derece dikkat çekti.
TasteAtlas'ın sıralamasına göre dünyanın en iyi çorbaları şöyle:
2. Türkiye (Gaziantep) – Beyran Çorbası
12. Türkiye – Mercimek Çorbası
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