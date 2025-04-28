Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Dünyanın en iyi korku filmleri (Tüm zamanların en korkunç 10 filmi)

İnsanlara “en sevdiğiniz korku filmi hangisi?” sorusu yöneltildiğinde pek çok insan farklı cevaplar vermektedir. Korku filmleri üzerine araştırma yapan bir ekip ise çeşitli kriterlere göre en korkunç korku filmlerinin bir listesini hazırlamıştır. Yapılan araştırmalarda izleyenlerin kalp atış seviyeleri ölçülerek en korkunç korku filmleri ortaya koyulmaktadır.

Dünyanın en iyi korku filmleri (Tüm zamanların en korkunç 10 filmi)
Defne Vera Şahin

Korku filmleri cinsiyet ya da yaş fark etmeden pek çok insan tarafından oldukça sevilen bir türdür. Bu tür filmler genellikle rahatsız edici boyutta olup şaşkınlık, korku veya tiksinti yaratsa da izleyiciler film izlerken korkutucu durum ve olayların yaşanacağı beklenmedik anları kollamayı sevmektedir. Bunun sonucunda ise kendilerini korku dolu uykusuz gecelere maruz bırakmaktadırlar. Bu sebeple sıklıkla tüm zamanların en korkunç filmleri araştırılır.

Tüm zamanların en korkunç 10 filmi

Korku hissi kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de pek çok kişi tarafından onaylanan korku filmleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Lanet (Sinister), 2012

Ellison Oswalt adındaki bir roman yazarı, romanıyla ilgili ilham toplamak için gerçekleştirileri cinayetleri araştırmak üzere, ailesiyle birlikte ülkenin diğer ucuna seyahat eder. Kaldıkları kiralık dairenin önceki sahipleri ise topluca öldürülmüştür. Bu noktada Ellison cinayetleri arkasındaki sebepleri ortaya çıkarmaya karar verir.

2. Host, 2020

Bir arkadaş grubu karantina esnasında bir medyumla görüşme yapmayı isterler. Grup, zoom üzerinden bir seans gerçekleştirmek üzere bir medyumla anlaşır. Ancak seans başladıktan sonra her şey ters gitmeye başlar.

3. Ruhlar Bölgesi (Insidious), 2010

Astral seyahat olarak bilinen konuyu ürkütücü bir şekilde sunan film, genç bir çiftin çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşınmasıyla başlamaktadır. Bu esnada oğulları Dalton tıp dünyasının da çözüm bulamadığı bir şekilde komaya girer. Bu esnada bütün vücut fonksiyonları düzgün çalışmasına rağmen uyanamamaktadır.

4. Korku Seansı (The Conjuring), 2013

Korku Seansı serisinin konularını gerçek bir hikayeden aldığı bilinmektedir. Filmde doğaüstü olayları anlamak ve çözmek için uğraşan çift karşılarına çıkan korkunç bir vakayı ele alır.

5. Ayin (Hereditary), 2018

Ellen öldükten sonra kızı Annie ve ailesi geçmişteki akrabalarının gizemli ve korkunç sırlarını öğrenmeye başlar. Keşfettikleri her sır karanlıklaştıkça, ailedeki kişiler kendilerine miras kalan bu ürkütücü durumdan kurtulmak için mücadele etmek zorunda kalır.

6. Aterrados, 2017

Bueno Aires şehrindeki bir mahallede gizemli olaylar yaşanmaya başlar. Kimsenin anlayamadığı ilginç durumlar devam ettikçe insanlar arasında büyük bir korku oluşur. Doğaüstü olaylar konusunda bilgili bir doktor, iş arkadaşı ve eski bir polis yaşanan olayları çözebilmek için bir araya gelir.

7. Peşimdeki Şeytan (It Follows), 2014

Jay, hayatını yakın arkadaşları ve ailesiyle geçiren yaşıtları gibi sıradan bir gençtir. Jay'in normal görünen hayatı, bir anda yaşamaya başladığı ilginç sanrılarla kabusa dönüşür. Jay, peşinde birilerinin ya da bir şeyler olduğuna neredeyse emindir.

8. Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II), 2021

Sessiz Bir Yer 2, sese duyarlı olan yaratıklardan kurtulduktan sonra evlerinden ayrılıp kendilerini tehlikeli bir seyahatin ortasında bulan bir ailenin başına gelenleri konu etmektedir. Abbott ailesi, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

9. Paranormal Activity, 2007

Paranormal Activity, insanlığın bilinçaltındaki en temel korkularını kaşıyarak başarı elde eden en ünlü film serilerinden biridir. Film, oldukça düşük bir bütçeyle çekilmesine rağmen, insanın hayalet ve bilinmeyene olan korkusuna yönelik kurgusuyla popülerlik kazanmıştır.

10. Korku Seansı 2 (The Conjuring 2), 2016

2013 senesinin en başarılı korku filmi olarak seçilen Korku Seansı'nın devam niteliğinde olan film, doğaüstü olayları irdeleyerek çözmeye çalışan ünlü çift Ed ve Lorraine Warren’in hikayesine odaklanmaktadır.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
250 bin yıldır uykudaydı! Uzmanlar uyardı250 bin yıldır uykudaydı! Uzmanlar uyardı
Tam 70 bin adet... Anne adeta kabusu yaşadıTam 70 bin adet... Anne adeta kabusu yaşadı

Anahtar Kelimeler:
korku film
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

O belirti hayatını kararttı! Beynine kadar yayıldı, boynunun yarısı alındı...

O belirti hayatını kararttı! Beynine kadar yayıldı, boynunun yarısı alındı...

Dünyanın en tüylü kızıydı, son haliyle gündemde! Yeni aşkını paylaştı...

Dünyanın en tüylü kızıydı, son haliyle gündemde! Yeni aşkını paylaştı...

Tam 70 bin adet... Anne adeta kabusu yaşadı

Tam 70 bin adet... Anne adeta kabusu yaşadı

Her gelen göğüslerine dokunuyordu! Çareyi bakın nasıl buldular...

Her gelen göğüslerine dokunuyordu! Çareyi bakın nasıl buldular...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.