Dünyanın en iyi korku filmleri (Tüm zamanların en korkunç 10 filmi)

Korku filmleri cinsiyet ya da yaş fark etmeden pek çok insan tarafından oldukça sevilen bir türdür. Bu tür filmler genellikle rahatsız edici boyutta olup şaşkınlık, korku veya tiksinti yaratsa da izleyiciler film izlerken korkutucu durum ve olayların yaşanacağı beklenmedik anları kollamayı sevmektedir. Bunun sonucunda ise kendilerini korku dolu uykusuz gecelere maruz bırakmaktadırlar. Bu sebeple sıklıkla tüm zamanların en korkunç filmleri araştırılır.

Tüm zamanların en korkunç 10 filmi

Korku hissi kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de pek çok kişi tarafından onaylanan korku filmleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Lanet (Sinister), 2012

Ellison Oswalt adındaki bir roman yazarı, romanıyla ilgili ilham toplamak için gerçekleştirileri cinayetleri araştırmak üzere, ailesiyle birlikte ülkenin diğer ucuna seyahat eder. Kaldıkları kiralık dairenin önceki sahipleri ise topluca öldürülmüştür. Bu noktada Ellison cinayetleri arkasındaki sebepleri ortaya çıkarmaya karar verir.

2. Host, 2020

Bir arkadaş grubu karantina esnasında bir medyumla görüşme yapmayı isterler. Grup, zoom üzerinden bir seans gerçekleştirmek üzere bir medyumla anlaşır. Ancak seans başladıktan sonra her şey ters gitmeye başlar.

3. Ruhlar Bölgesi (Insidious), 2010

Astral seyahat olarak bilinen konuyu ürkütücü bir şekilde sunan film, genç bir çiftin çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşınmasıyla başlamaktadır. Bu esnada oğulları Dalton tıp dünyasının da çözüm bulamadığı bir şekilde komaya girer. Bu esnada bütün vücut fonksiyonları düzgün çalışmasına rağmen uyanamamaktadır.

4. Korku Seansı (The Conjuring), 2013

Korku Seansı serisinin konularını gerçek bir hikayeden aldığı bilinmektedir. Filmde doğaüstü olayları anlamak ve çözmek için uğraşan çift karşılarına çıkan korkunç bir vakayı ele alır.

5. Ayin (Hereditary), 2018

Ellen öldükten sonra kızı Annie ve ailesi geçmişteki akrabalarının gizemli ve korkunç sırlarını öğrenmeye başlar. Keşfettikleri her sır karanlıklaştıkça, ailedeki kişiler kendilerine miras kalan bu ürkütücü durumdan kurtulmak için mücadele etmek zorunda kalır.

6. Aterrados, 2017

Bueno Aires şehrindeki bir mahallede gizemli olaylar yaşanmaya başlar. Kimsenin anlayamadığı ilginç durumlar devam ettikçe insanlar arasında büyük bir korku oluşur. Doğaüstü olaylar konusunda bilgili bir doktor, iş arkadaşı ve eski bir polis yaşanan olayları çözebilmek için bir araya gelir.

7. Peşimdeki Şeytan (It Follows), 2014

Jay, hayatını yakın arkadaşları ve ailesiyle geçiren yaşıtları gibi sıradan bir gençtir. Jay'in normal görünen hayatı, bir anda yaşamaya başladığı ilginç sanrılarla kabusa dönüşür. Jay, peşinde birilerinin ya da bir şeyler olduğuna neredeyse emindir.

8. Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II), 2021

Sessiz Bir Yer 2, sese duyarlı olan yaratıklardan kurtulduktan sonra evlerinden ayrılıp kendilerini tehlikeli bir seyahatin ortasında bulan bir ailenin başına gelenleri konu etmektedir. Abbott ailesi, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

9. Paranormal Activity, 2007

Paranormal Activity, insanlığın bilinçaltındaki en temel korkularını kaşıyarak başarı elde eden en ünlü film serilerinden biridir. Film, oldukça düşük bir bütçeyle çekilmesine rağmen, insanın hayalet ve bilinmeyene olan korkusuna yönelik kurgusuyla popülerlik kazanmıştır.

10. Korku Seansı 2 (The Conjuring 2), 2016

2013 senesinin en başarılı korku filmi olarak seçilen Korku Seansı'nın devam niteliğinde olan film, doğaüstü olayları irdeleyerek çözmeye çalışan ünlü çift Ed ve Lorraine Warren’in hikayesine odaklanmaktadır.