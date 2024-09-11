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Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! İlk 25'te tek Türk takımı var... Herkesi şaşırtan liste!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 17:16
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Bu yılki sıralamalarda, ilk 25 takım arasında sadece bir Türk kulübü yer aldı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ilk 25'te kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! İlk 25'te tek Türk takımı var... Herkesi şaşırtan liste!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı.

SADECE FENERBAHÇE YER ALDI

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Listenin ilk 25 sırasında sadece Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe yer aldı.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ , TRABZONSPOR

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Diğer Türk kulüplerimizden son şampiyon Galatasaray 57. sırada, Beşiktaş 105. sırada ve Trabzonspor 119. sırada kendine yer buldu.

İşte listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri;

1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Barcelona
6- Atletico Madrid
7- Borussia Dortmund
8- Bayern Münih
9- Inter
10- Arsenal
25- FENERBAHÇE
57- GALATASARAY
105- BEŞİKTAŞ
119- TRABZONSPOR

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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