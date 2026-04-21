Dünyanın en iyi sarımsağı belli oldu! Listede Türkiye'den 2 şehrimiz var

TasteAtlas, dünyanın en sarımsakları listesini yayımladı. Türkiye'den 2 çeşit sarımsak ilk 5'te yer almayı başardı.

Binlerce yıldır kullanılan doğal şifa kaynağı sarımsak dünyada birçok mutfağın vazgeçilmez bir parçası. Dünyanın en kapsamlı gastronomi platformlarından TasteAtlas, dünyanın en iyi 17 sarımsağını listeledi. Listede Türkiye'den Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesine ait meşhur Taşköprü sarımsağı da yer aldı.

TÜRKİYE'DE 2 ŞEHRİMİZ LİSTEDE

Hem mutfakların vazgeçilmez bir lezzet arttırıcısı hem de binlerce yıldır kullanılan doğal bir şifa kaynağı olan sarımsak, TasteAtlas tarafından mercek altına alındı.

Listede Çin sarımsağı Jinxiang da suan birinci olurken, ikinci sırada ise İspanya'nın Albacete Eyaleti'nden Ajo Morado de Las Pedroñeras yer aldı.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağının seçildiği listede, Kastamonu Taşköprü sarımsağı 3. seçildi. Gaziantep'in araban sarımsağı ise listede 5. sırada yer aldı.

TasteAtlas Taşköprü sarımsağını şöyle anlattı:

"Taşköprü sarımsağı, Taşköprü idari bölgesinde üretilen, yani ekim, hasat ve kurutma gibi tüm üretim aşamalarının orada gerçekleştiği yumuşak saplı bir sarımsak çeşididir. Taşköprü sarımsağı, uzun bir yetiştirme dönemine sahip geç olgunlaşan bir çeşittir.

Soğanı 15 ila 60 gram (1/2 - 2 oz) ağırlığındadır, yüksek selenyum içeriği nedeniyle karakteristik acı bir tadı vardır, güçlü bir kokusu bulunur ve 10 aya kadar saklanabilir."

İŞTE TAM LİSTE

TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi 17 Sarımsak Çeşidi" listesinde 17 adet sarımsak tatlı yer aldı. Listenin başında Çin sarımsağı Jinxiang da suan yer aldı. Türkiye Kastamonu Taşköprü sarımsağı ise 3. sırada yer almayı başardı.

  1. Jinxiang da suan - Jinxiang ,Çin
  2. Ajo Morado de Las Pedroñeras - İspanya'nın Albacete Eyaleti

3. Taşköprü sarımsağı - Kastamonu, Türkiye

  1. Aglio di Resia - İtalya, Resia

5. Araban sarımsağı - Gaziantep, Türkiye

  1. Ail blanc de Lomagne - Tarn-et-Garonne, Fransa
  2. Aglio di Voghiera - Ferrara İli, İtalya
  3. Vrbički beli luk - Vrbica, Sırbistan
  4. Aglio Bianco Polesano - Rovigo İli, İtalya
  5. Ail de la Drôme - Drôme, Fransa
  6. Ail Fumé d'Arleux - Nord, Fransa
  7. Alho da Graciosa (Graciosa Sarımsağı) - Kanarya Adaları, İspanya
  8. Aglione di Valdichiana - Arezzo İli, İtalya
  9. Aglio di Vessalico (Vessalico Sarımsak) - Vessalico, İtalya
  10. Ljubitovački šarac (Ljubitovica šarac sarımsağı) - Ljubitovica, Hırvatistan
  11. Ail violet de Cadours - Cadours, Fransa
  12. Ail Rose de Lautrec - Lautrec, Fransa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsraftan doğdu, 250 TL’ye satılıyor! Gaziantep’te yeni tatlı akımıİsraftan doğdu, 250 TL’ye satılıyor! Gaziantep’te yeni tatlı akımı
Sadece bir kaşığı antibiyotik etkisi gösteriyor! Yemek için sabah ezanında yola çıkıyorlarSadece bir kaşığı antibiyotik etkisi gösteriyor! Yemek için sabah ezanında yola çıkıyorlar

Anahtar Kelimeler:
sarımsak Gaziantep Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

