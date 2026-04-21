Dünyanın en iyi sarımsağı belli oldu! Listede Türkiye'den 2 şehrimiz var

Binlerce yıldır kullanılan doğal şifa kaynağı sarımsak dünyada birçok mutfağın vazgeçilmez bir parçası. Dünyanın en kapsamlı gastronomi platformlarından TasteAtlas, dünyanın en iyi 17 sarımsağını listeledi. Listede Türkiye'den Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesine ait meşhur Taşköprü sarımsağı da yer aldı.

TÜRKİYE'DE 2 ŞEHRİMİZ LİSTEDE

Listede Çin sarımsağı Jinxiang da suan birinci olurken, ikinci sırada ise İspanya'nın Albacete Eyaleti'nden Ajo Morado de Las Pedroñeras yer aldı.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağının seçildiği listede, Kastamonu Taşköprü sarımsağı 3. seçildi. Gaziantep'in araban sarımsağı ise listede 5. sırada yer aldı.

TasteAtlas Taşköprü sarımsağını şöyle anlattı:

"Taşköprü sarımsağı, Taşköprü idari bölgesinde üretilen, yani ekim, hasat ve kurutma gibi tüm üretim aşamalarının orada gerçekleştiği yumuşak saplı bir sarımsak çeşididir. Taşköprü sarımsağı, uzun bir yetiştirme dönemine sahip geç olgunlaşan bir çeşittir.

Soğanı 15 ila 60 gram (1/2 - 2 oz) ağırlığındadır, yüksek selenyum içeriği nedeniyle karakteristik acı bir tadı vardır, güçlü bir kokusu bulunur ve 10 aya kadar saklanabilir."

İŞTE TAM LİSTE

Jinxiang da suan - Jinxiang ,Çin Ajo Morado de Las Pedroñeras - İspanya'nın Albacete Eyaleti

3. Taşköprü sarımsağı - Kastamonu, Türkiye

Aglio di Resia - İtalya, Resia

5. Araban sarımsağı - Gaziantep, Türkiye