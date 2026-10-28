Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı! Türkiye yine zirvede yer aldı

Gastronomi alanındaki değerlendirmeleriyle bilinen TasteAtlas'ın hazırladığı sıralamada, dünyanın farklı ülkelerinden şiş yemekleri bir araya getirildi. Listede sokak lezzetlerinden geleneksel yemeklere kadar pek çok seçenek yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ŞİŞ YEMEKLERİ SIRALAMASI:

1. Çöp Şiş – Türkiye

2. Arrosticini – İtalya

3. Negima Yakitori – Japonya

4. Sate Kambing – Endonezya

5. Souvlaki – Yunanistan

6. Anticuchos de Corazón – Peru

7. Mabshoor – Suudi Arabistan

8. Suya – Nijerya

9. Sosatie – Güney Afrika

10. Kabab Koobideh – İran

11. Espetada – Portekiz