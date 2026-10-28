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Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı! Türkiye yine zirvede yer aldı

Dünyanın farklı mutfaklarına ait lezzetleri sıralayan TasteAtlas, en beğenilen şiş yemeklerini açıkladı. Portekiz'den Japonya'ya kadar birçok ülkenin lezzetlerinin yer aldığı listede Türkiye'den bir yemek zirveye yerleşti. Dünya mutfaklarının iddialı tatlarını geride bırakan bu lezzet, listenin ilk sırasında yer aldı.

Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı! Türkiye yine zirvede yer aldı
Çiğdem Berfin Sevinç

Gastronomi alanındaki değerlendirmeleriyle bilinen TasteAtlas'ın hazırladığı sıralamada, dünyanın farklı ülkelerinden şiş yemekleri bir araya getirildi. Listede sokak lezzetlerinden geleneksel yemeklere kadar pek çok seçenek yer aldı.

Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı! Türkiye yine zirvede yer aldı 1

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ŞİŞ YEMEKLERİ SIRALAMASI:

1. Çöp Şiş – Türkiye

2. Arrosticini – İtalya

3. Negima Yakitori – Japonya

4. Sate Kambing – Endonezya

5. Souvlaki – Yunanistan

6. Anticuchos de Corazón – Peru

7. Mabshoor – Suudi Arabistan

8. Suya – Nijerya

9. Sosatie – Güney Afrika

10. Kabab Koobideh – İran

11. Espetada – Portekiz

Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı! Türkiye yine zirvede yer aldı 2

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Anahtar Kelimeler:
Çöp şiş dürüm Taste Atlas (Lezzet Atlası)
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