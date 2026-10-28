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Peynirin küflü kısmını kesip kalanını yiyorsanız dikkat! Her peynirde güvenli değil

Buzdolabında saklanan peynirlerin üzerinde küf oluştuğunda yalnızca küflü bölgeyi kesip kalanını tüketmek her zaman güvenli olmayabilir. Özellikle su oranı yüksek, yumuşak ve taze peynirlerde küf, yüzeyin altına da yayılabiliyor. Uzmanlar, bazı peynirlerde küf görüldüğünde ürünün tamamının atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Peynirin küflü kısmını kesip kalanını yiyorsanız dikkat! Her peynirde güvenli değil
Çiğdem Berfin Sevinç

Peynirin türü, küf oluştuğunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini belirliyor. Özellikle şu peynirlerde küf görüldüğünde ürünün tamamının atılması öneriliyor.

  • Beyaz peynir: Nem oranı yüksek olduğu için küf yüzeyin altına yayılabilir.
  • Krem peynir: Yumuşak yapısı nedeniyle küfün peynirin içine ilerleme riski bulunur.
  • Taze mozzarella: Yüksek nem içeriği, küfün yalnızca görünen bölgede kalmamasına neden olabilir.
  • Burrata: Taze ve yumuşak yapısı nedeniyle küf oluştuğunda tüketilmemelidir.
  • Brie ve Camembert: Bu peynirlerin üretiminde kullanılan beyaz küf normaldir. Ancak ürün üzerinde beklenmedik küf oluşması veya koku, renk ve dokuda olağan dışı değişiklik görülmesi durumunda tüketilmemelidir.

Peynirin küflü kısmını kesip kalanını yiyorsanız dikkat! Her peynirde güvenli değil 1

DİLİMLENMİŞ VE RENDELENMİŞ PEYNİRLERDE DE RİSK VAR

Küf oluşumu yalnızca bütün peynirlerde değil, dilimlenmiş, doğranmış ve rendelenmiş peynirlerde de risk oluşturabiliyor. Bu ürünlerde küf görüldüğünde yalnızca ilgili kısmı ayırmak yeterli olmayabileceğinden tamamının atılması öneriliyor.

Peynirin küflü kısmını kesip kalanını yiyorsanız dikkat! Her peynirde güvenli değil 2

SERT PEYNİRLERDE FARKLI BİR YÖNTEM UYGULANIYOR

Parmesan ve çedar gibi sert peynirlerde ise küf, uygun şekilde kesilerek uzaklaştırılabiliyor. Bunun için küflü bölgenin çevresinden ve altından en az 2,5 santimetrelik bir alanın kesilmesi ve bıçağın küfe temas etmemesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
peynir küf
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