Peynirin küflü kısmını kesip kalanını yiyorsanız dikkat! Her peynirde güvenli değil

Peynirin türü, küf oluştuğunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini belirliyor. Özellikle şu peynirlerde küf görüldüğünde ürünün tamamının atılması öneriliyor.

Beyaz peynir: Nem oranı yüksek olduğu için küf yüzeyin altına yayılabilir.

Krem peynir: Yumuşak yapısı nedeniyle küfün peynirin içine ilerleme riski bulunur.

Taze mozzarella: Yüksek nem içeriği, küfün yalnızca görünen bölgede kalmamasına neden olabilir.

Burrata: Taze ve yumuşak yapısı nedeniyle küf oluştuğunda tüketilmemelidir.

Brie ve Camembert: Bu peynirlerin üretiminde kullanılan beyaz küf normaldir. Ancak ürün üzerinde beklenmedik küf oluşması veya koku, renk ve dokuda olağan dışı değişiklik görülmesi durumunda tüketilmemelidir.

DİLİMLENMİŞ VE RENDELENMİŞ PEYNİRLERDE DE RİSK VAR

Küf oluşumu yalnızca bütün peynirlerde değil, dilimlenmiş, doğranmış ve rendelenmiş peynirlerde de risk oluşturabiliyor. Bu ürünlerde küf görüldüğünde yalnızca ilgili kısmı ayırmak yeterli olmayabileceğinden tamamının atılması öneriliyor.

SERT PEYNİRLERDE FARKLI BİR YÖNTEM UYGULANIYOR

Parmesan ve çedar gibi sert peynirlerde ise küf, uygun şekilde kesilerek uzaklaştırılabiliyor. Bunun için küflü bölgenin çevresinden ve altından en az 2,5 santimetrelik bir alanın kesilmesi ve bıçağın küfe temas etmemesi gerekiyor.