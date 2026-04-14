Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listeyi salladı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri” listesinde Türkiye’den 4 köy yer aldı. 5 kıtadan onlarca ülkenin başvurduğu listede Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında oldu.

Gökçen Kökden

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) tarafından her yıl açıklanan “Best Tourism Villages” listesi yayımlandı. Bu yıl beşincisi düzenlenen programda, Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan toplam 52 köy “en iyi turizm köyü” unvanını almaya hak kazandı.

65 ülkeden 270’ten fazla başvurunun değerlendirildiği listede ayrıca 20 köy de geliştirme programına dahil edildi. Böylece toplam 72 yeni yerleşim, dünyanın en büyük kırsal turizm ağına katılmış oldu.

TÜRKİYE'DEN 4 KÖY LİSTEYE GİRDİ

Türkiye, bu yıl listeye giren köy sayısıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Listede Türkiye’den şu köyler bulunuyor:

  • **Akyaka
  • Anıtlı
  • Barbaros
  • Kale Üçağız**

Bu köyler, doğal güzellikleri, kültürel mirasları ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla uluslararası düzeyde takdir topladı.

KIRSAL TURİZM ÖNE ÇIKIYOR

UN Tourism Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, turizmin kırsal bölgelerde kalkınma için güçlü bir araç olduğunu belirterek, bu köylerin hem kültürel mirası koruduğunu hem de ekonomik fırsatlar yarattığını vurguladı.

2021 yılında başlatılan bu girişim, kırsal bölgelerde turizmi destekleyerek yerel değerlerin korunmasını, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve ekonomik gelişimi hedefliyor.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?

Köyler, bağımsız bir kurul tarafından şu başlıklarda değerlendiriliyor:

  • Kültürel ve doğal kaynaklar
  • Sürdürülebilirlik
  • Turizm altyapısı
  • Ekonomik ve sosyal gelişim
  • Güvenlik ve yaşam kalitesi

DÜNYA GENELİNDE 300'DEN FAZLA KÖY BU AĞDA

Yeni listeyle birlikte, dünya genelinde bu programa dahil olan köy sayısı 319’a ulaştı. Bu ağ, kırsal turizmi geliştirmek isteyen destinasyonlar arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) açıkladığı 2025 yılı “En İyi Turizm Köyleri” listesinde yer alan 52 köy şöyle:

Agaete (İspanya)
Akyaka (Türkiye)
Aldea San Cristóbal El Alto (Guatemala)
Anıtlı (Türkiye)
Antônio Prado (Brezilya)
Arquà Petrarca (İtalya)
Asolo (İtalya)
Asuka (Japonya)

Barbaros (Türkiye)
Bellano (İtalya)
Bled (Slovenya)
Carlos Pellegrini (Arjantin)
Chamarel (Mauritius)
Digang (Çin)
Dongluo (Çin)
Ezcaray (İspanya)
Flößerstadt Schiltach (Almanya)
Grand River South East (Mauritius)

Hosszúhetény (Macaristan)
Huanggang (Çin)
Jikayi (Çin)
Kale Üçağız (Türkiye)
Kandelous (İran)
Kaštelir Labinci (Hırvatistan)
Khinalig (Azerbaycan)
Kolochava (Ukrayna)
Koyasan (Japonya)
Krupa na Vrbasu (Bosna-Hersek)
Loriga (Portekiz)
Lô Lô Chải (Vietnam)
Maimará (Arjantin)
Marktgemeinde Bad Hindelang (Almanya)
Masfout (Birleşik Arap Emirlikleri)
Mértola (Portekiz)

Mórahalom (Macaristan)
Muju (Güney Kore)
Murillo (Kolombiya)
Neot Semadar (İsrail)
North Azraq (Ürdün)
Pacto (Ekvador)
Pemuteran (Endonezya)
Plateliai (Litvanya)
Pont-Croix (Fransa)
Quynh Son (Vietnam)
Shafiabad (İran)
Shodoshima (Japonya)
Soheili (İran)
Synevyrska Polyana (Ukrayna)
Tonosho (Japonya)
Valendas (İsviçre)
Vila Nogueira de Azeitão (Portekiz)
Yangsuri (Güney Kore)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LGS çıkışı gündem olmuştu: Yıllar sonra ortaya çıktıLGS çıkışı gündem olmuştu: Yıllar sonra ortaya çıktı
Gökdelenler yan yatıyor, dev tahliye gündemde!Gökdelenler yan yatıyor, dev tahliye gündemde!

