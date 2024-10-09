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Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belli oldu! İlk 500'e sadece 3 Türk üniversitesi girebildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.10.2024 14:47
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2025 yılı için dünyanın en iyi üniversiteler sıralaması belli oldu. Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan listede zirve 9 yıldır olduğu gibi değişmedi. Türk üniversiteleri ise sayı olarak artsa da genel derecelerinde düşüş yaşandı. En iyi Türk üniversiteleri ise Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sabancı Üniversitesi oldu.

Times Higher Education (THE), 2025 yılı için dünya üniversiteleri sıralamasını açıkladı ve Türkiye, bu listede 91 üniversiteyle yer aldı. Dünyadaki 2 binden fazla kurumun yer aldığı sıralamada, ilk 1000’e 12 Türk üniversitesi girmeyi başardı.

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EN İYİ ÜNİVERSİTELER BELİRLENDİ

Londra merkezli THE, dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının performansını değerlendirdiği ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2025’i yayımladı.

ZİRVE YİNE DEĞİŞMEDİ: OXFORD

9 yıldır olduğu gibi bu yıl da listenin zirvesinde Oxford Üniversitesi yer aldı. Oxford’u, ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi takip etti. Stanford Üniversitesi ise geçen yılki 2’ncilik pozisyonundan 6’ncı sıraya geriledi. İlk 10 sırada, yine İngiltere ve ABD’den üniversiteler yer aldı.

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SAYI ARTTI, DERECELER DÜŞTÜ

THE raporunda, Türkiye’den sıralamaya giren üniversite sayısının artmasına rağmen genel sıralamalarda gerileme olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl 75 üniversite ile temsil edilen Türkiye, bu yıl yüzde 21 artışla 91 üniversiteyle listede yer aldı.

EN İYİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Türkiye’nin en yüksek sırada yer alan üniversiteleri, geçen yıl olduğu gibi 351-400 bandındaki Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sabancı Üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 501-600 aralığında yer alarak pozisyonunu korudu. 601-800 bandındaki Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri de sıralamalarını bu yıl da korudu.

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İLERLEYEN VE GERİLEYEN ÜNİVERSİTELER

THE’nin raporuna göre, İnönü Üniversitesi geçen yılki 1.501+ bandından 1.001-1.200 bandına yükselerek şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi. Öte yandan, Fırat ve İstanbul Üniversiteleri, 1001-1200 bandından 1201-1500 bandına geriledi. Türkiye, araştırma ortamı, uluslararası görünüm, öğretim ve endüstri kalitesi açısından dünya ortalamasının altında kalsa da, 50’den fazla üniversitenin bulunduğu ‘büyük ülkeler’ kategorisinde, araştırma kalitesi ve araştırma itibarı açısından en hızlı gelişen üçüncü ülke olarak öne çıktı.

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İLK 500'DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMALARI

ODTÜ: 351-400
Koç: 351-400
Sabancı: 351-400
İTÜ: 501-600
Bilkent: 601-800
Boğaziçi: 601-800
Bahçeşehir: 801-1000
Çankaya: 801-1000
Hacettepe: 801-1000
Kadir Has: 801-1000
Özyeğin: 801-1000
Yıldız Teknik: 801-1000

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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Koç Üniversitesi Sabancı Üniversitesi üniversite
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