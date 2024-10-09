Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belli oldu! İlk 500'e sadece 3 Türk üniversitesi girebildi

Times Higher Education (THE), 2025 yılı için dünya üniversiteleri sıralamasını açıkladı ve Türkiye, bu listede 91 üniversiteyle yer aldı. Dünyadaki 2 binden fazla kurumun yer aldığı sıralamada, ilk 1000’e 12 Türk üniversitesi girmeyi başardı.
Londra merkezli THE, dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının performansını değerlendirdiği ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2025’i yayımladı.
9 yıldır olduğu gibi bu yıl da listenin zirvesinde Oxford Üniversitesi yer aldı. Oxford’u, ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi takip etti. Stanford Üniversitesi ise geçen yılki 2’ncilik pozisyonundan 6’ncı sıraya geriledi. İlk 10 sırada, yine İngiltere ve ABD’den üniversiteler yer aldı.
THE raporunda, Türkiye’den sıralamaya giren üniversite sayısının artmasına rağmen genel sıralamalarda gerileme olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl 75 üniversite ile temsil edilen Türkiye, bu yıl yüzde 21 artışla 91 üniversiteyle listede yer aldı.
Türkiye’nin en yüksek sırada yer alan üniversiteleri, geçen yıl olduğu gibi 351-400 bandındaki Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sabancı Üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 501-600 aralığında yer alarak pozisyonunu korudu. 601-800 bandındaki Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri de sıralamalarını bu yıl da korudu.
THE’nin raporuna göre, İnönü Üniversitesi geçen yılki 1.501+ bandından 1.001-1.200 bandına yükselerek şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi. Öte yandan, Fırat ve İstanbul Üniversiteleri, 1001-1200 bandından 1201-1500 bandına geriledi. Türkiye, araştırma ortamı, uluslararası görünüm, öğretim ve endüstri kalitesi açısından dünya ortalamasının altında kalsa da, 50’den fazla üniversitenin bulunduğu ‘büyük ülkeler’ kategorisinde, araştırma kalitesi ve araştırma itibarı açısından en hızlı gelişen üçüncü ülke olarak öne çıktı.
ODTÜ: 351-400
Koç: 351-400
Sabancı: 351-400
İTÜ: 501-600
Bilkent: 601-800
Boğaziçi: 601-800
Bahçeşehir: 801-1000
Çankaya: 801-1000
Hacettepe: 801-1000
Kadir Has: 801-1000
Özyeğin: 801-1000
Yıldız Teknik: 801-1000