Hastalıkları uzak tutan en değerli besin belli oldu

Uzmanlar, soğuk sıkım zeytinyağı tüketiminin dengeli beslenme programlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle içerdiği doğal bileşenlerle dikkat çeken ürünün, sağlıklı yaşamla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

Akdeniz tipi beslenmenin temel ürünlerinden biri olan soğuk sıkım zeytinyağı, son yıllarda sağlıklı yaşam önerilerinde sıkça yer alıyor. Uzmanlara göre üretim sırasında yüksek ısıya maruz bırakılmayan bu yağ türü, içerdiği doğal antioksidanları daha iyi koruyabiliyor.

KALP VE DAMAR İÇİN FAYDALI

Beslenme uzmanları, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitlerinin dengeli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı açısından olumlu etkilerle ilişkilendirildiğini belirtiyor. Özellikle işlenmiş yağlara kıyasla daha doğal bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Soğuk sıkım zeytinyağı, polifenol ve E vitamini gibi bileşenler açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor. Bu maddeler hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı oluyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Bazı araştırmalarda zeytinyağının sindirim sistemi üzerinde destekleyici etkiler gösterebileceği belirtiliyor. Özellikle ölçülü tüketildiğinde mide ve bağırsak düzenine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

DOĞRU TÜKETİM ŞEKLİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, soğuk sıkım zeytinyağının yüksek ısıda uzun süre kullanılmasının besin değerini azaltabileceğini belirtiyor. Bu nedenle daha çok salata, kahvaltılık ve düşük ısıda hazırlanan yemeklerde tercih edilmesi öneriliyor.

