Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da tarihi sayım başladı!

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, yaklaşık 1,5 milyar insanı kapsayan tarihinin en büyük nüfus sayımı sürecini resmen başlattı.

Sedef Karatay Bingül

Ülke genelinde yürütülecek dev organizasyon kapsamında yaklaşık 3 milyon görevli sahaya inerken, sürecin hem ulusal politikalar hem de küresel demografik analizler açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

3 MİLYON GÖREVLİ SAHADA OLACAK

Şehir merkezlerinden en ücra kırsal bölgelere kadar uzanacak sayım çalışması, Hindistan’ın güncel demografik yapısını ortaya koymayı hedefliyor. Kapsamı ve büyüklüğüyle dikkat çeken süreç, dünyanın en geniş katılımlı veri toplama operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre sayım sürecinde yaklaşık 3 milyon kişi aktif görev alacak. Kapı kapı yürütülecek çalışmalarda hane bilgileri, nüfus dağılımı, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik veriler detaylı şekilde kayıt altına alınacak.

KÜRESEL NÜFUS TARTIŞMALARINA ETKİSİ

Bilim insanları, dünya nüfusuna ilişkin mevcut verilerin eksik olabileceğine dikkat çekiyor. Resmi verilere göre küresel nüfus 8,3 milyar seviyesinde açıklansa da bazı araştırmacılar gerçek sayının 10 milyara daha yakın olabileceğini öne sürüyor. Kırsal ve kayıt dışı bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın sayımlara tam olarak dahil edilememesi, bu tartışmaların odak konusu oldu.

KÜRESEL AÇIDAN ÖNEMLİ VERİ KAYNAĞI

Uzmanlara göre elde edilecek sonuçlar; sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere kamu politikalarının şekillendirilmesinde belirleyici rol oynayacak. Hindistan’daki bu dev sayımın sonuçlarının, yalnızca ülke içinde değil, küresel demografik değerlendirmelerde de önemli bir referans olması bekleniyor.

