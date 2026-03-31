Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu! Zirvede sürpriz ülke

Dünyanın en nazik ülkeleri belli oldu. 4 bin 600 kişiyle yapılan araştırmada zirvede yer alan ülke dikkat çekerken, liste büyük ilgi gördü.

Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyanın en nazik ülkeleri açıklandı. Uluslararası araştırma sonuçlarına göre zirvede yer alan ülke dikkat çekerken, liste sosyal medyada da gündem oldu.

ARAŞTIRMA 4 BİN 600 KİŞİYLE YAPILDI

Finansal hizmetler sağlayıcısı Remitly, dünyanın en kibar ülkelerini belirlemek için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. 26 farklı ülkeden toplam 4 bin 600 kişinin katıldığı ankette, katılımcılara hem kendi ülkelerindeki nezaket algısı hem de seyahat ettikleri yerlerdeki deneyimleri soruldu.

ZİRVEDE O ÜLKE VAR

Araştırmaya göre Japonya, yüzde 35,15’lik oranla dünyanın en nazik ülkesi seçildi. Ülkenin saygı, sosyal uyum ve geleneksel nezaket kurallarına verdiği önem bu sonucu destekler nitelikte bulundu.

Listenin ikinci sırasında Kanada yer alırken, üçüncülüğü ise Birleşik Krallık aldı. Her iki ülkenin de “fazla özür dileme”, “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi ifadeleri sık kullanma alışkanlığıyla öne çıktığı belirtildi. Özellikle Birleşik Krallık’ın sıra kültürü de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Listenin devamında Çin ve Almanya ilk 5’i tamamladı. Araştırmada yer alan diğer ülkeler arasında Filipinler, İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkeler de dikkat çekti.

LİSTEDE 25 ÜLKE VAR

Araştırmaya göre dünyanın en nazik 25 ülkesi şöyle sıralandı:

*Japonya

*Kanada

*Birleşik Krallık

*Çin

*Almanya

*Filipinler

*İsveç

*Danimarka

*Finlandiya

*Güney Afrika

*Avustralya

*İsviçre

*ABD

*Hindistan

*İrlanda

*Yeni Zelanda

*Norveç

*Hollanda

*Tayland

*Fransa

*Brezilya

*İspanya

*Belçika

*İtalya

*Avusturya

