Dünyanın en köklü üniversitelerinden "Yamyam robot" tasarımı! Kendini büyütebiliyor, güçlendirebiliyor hatta yeniden şekillenebiliyor...

Bilim dünyası, kendi kendini inşa edebilen ve dönüştürebilen robotlar alanında çığır açabilecek bir gelişmeye tanıklık ediyor. Yeni geliştirilen robot sistemi, "Truss Link" adı verilen manyetik uçlara sahip çubuk modüllerden oluşuyor. Bu modüller, uzayabiliyor, bükülebiliyor, sürünebiliyor ve birbirlerine manyetik olarak bağlanarak daha karmaşık yapılar meydana getirebiliyor.

Her bir Truss Link modülü tek başına basit bir yapı sunsa da, birlikte çalıştıklarında yüksek derecede esnek, şekil değiştirebilen ve işlevsel robot sistemlerine dönüşebiliyor. Projenin başyazarı Philippe Martin Wyder, bu yenilikçi yaklaşımı “Gerçek otonomi, robotların yalnızca düşünmesiyle değil” sözleriyle özetliyor.

BİYOLOJİK EVRİMDEN İLHAM ALINMIŞ

Wyder, sistemin felsefesini doğadan aldıkları ilhamla açıklıyor. Biyolojik yaşamın çevresinden kaynakları emerek büyümesi gibi, Truss Link robotları da çevrelerindeki diğer modülleri ya da parçaları entegre ederek büyüme, uyum sağlama ve kendi kendini onarma potansiyeline sahip olacak şekilde tasarlandı.

Sistemin temel ilham kaynağını ise amino asitler oluşturuyor. Doğada sadece 20 farklı amino asidin milyonlarca farklı proteini oluşturabilmesi fikrinden hareketle, her bir modül bir “amino asit” gibi düşünülüyor. Amaç doğrudan biyolojik yapıları taklit etmek değil; biyolojik evrimin yöntemlerini örnek alarak yeni robotik çözümler üretmek.

KENDİNİ İNŞA EDEN YAPILAR

Araştırma ekibi tarafından yayınlanan videoda, altı Truss Link modülünün bir araya gelerek kendi kendine hareket edebilen bir robot oluşturduğu görülüyor. Yapı, bulunduğu konumdan hareket ederek bir rampayı kullanıyor ve iki boyutlu formdan üç boyutlu bir yapıya evriliyor. Daha sonra yeni bir modülü “baston” gibi entegre ederek "ratchet tetrahedron" adı verilen, daha hızlı hareket edebilen bir yapıya dönüşüyor.

Bu robotlar yalnızca kendi formlarını geliştirmekle kalmıyor; diğer robotlara yardım edebiliyor, hasarlı parçaları çıkarıp yenileriyle değiştirebiliyorlar. Böylece hem bakım hem de destek sağlama yetenekleriyle öne çıkıyorlar.