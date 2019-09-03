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Dünyanın en korkunç yeri! Akın akın gidiyorlar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bu ufak ada, dünya üzerindeki korkunç yerlere ilgi duyanların favori bölgelerinden birisi oldu.

Mexico City'nin güneyinde bulunan ve kanallarla çevrili kırsal alan Xocimilcho'da bulunan Oyuncak Bebek Adası gerçekten garipliğiyle insanın kanını donduracak nitelikte.

ADADA HER YER BEBEKLERLE DOLU

Etrafı su kanallarıyla çevrili olan adanın popüler olma sebebiyse isminden de anlaşıldığı üzere oyuncak bebeklerle dolu olması. Her şey yıllar önce adadaki bir kız çocuğunun su kanallarının birinde boğulmasıyla başlıyor. Don Julian Santana adındaki bir adam o olaydan sonra su kanallarında kız çocuğuna ait olduğu düşünülen bir oyuncak bebek buluyor.

TAKINTI HALİNE GETİRİYOR

Bebeği alıp ölen küçük kızın ruhunu onurlandırmak ve adayı kötü ruhlardan uzak tutmak amacıyla bir ağaca asıyor. Zamanla bu olayı takıntı haline getirmeye başlayan Santana, adada ne kadar ağaç varsa hepsini oyuncak bebeklerle doldurmaya başlıyor.

2001'DE O DA KANALDA BOĞULUYOR

Oyuncak bebeklerin çoğunun ya kafası, ya bacakları, ya kolları yok. Daha da garibiyse, Santana da 2001 yılında tıpkı kız çocuğuna benzer şekilde su kanallarından birinde boğularak ölüyor.

ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR YER

O zamandan beri Santana’nın ailesi ada üzerinde turistik aktiviteler düzenleyerek para kazanıyor. Öyle ki, bölge tüm dünyadan bir çok turistin uğrak mekanı. Yine de adanın oldukça rahatsız edici bir atmosferi olduğunu ve gitmeden önce birkaç kez düşünmeniz gerektiğini belirtelim.

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