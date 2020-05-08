Dünyanın en korkutucu virüslerinden bazıları

Michael Peres’in verdiği bilgilere göre, virüs fotoğraflanmadan önce bazı yollarla alınarak güvenli bir yere konuyor. Peresi Ebola, SARS, HIV gibi insanları enfekte eden virüslerin tehlikeli olduğunu ve bu virüsleri canlı ya da ölü kontrol edebilmenin oldukça önemli olduğunu söylüyor. Elektron mikroskobuyla incelenen virüslerdeki nem uzaklaştırılır, sonrasında vakum haznesine alınan virüs elektron bombardımanına tutuluyor. Elektronlar materyalin yüzeyini yansıttığında, dedektörler tarafından yakalanır ve dedektörler virüsün görüntüsünü kaydeder. Bu sürece, monokromatik görselleştirme süreci adı veriliyor.

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SARS koronavirüsü

Peres’e göre bu işlemlerde verimlilik önemli. Çünkü bu biyolojik materyallere elektron verilirken zaman kısıtlıdır, aksi takdirde virüs yok olabilir veya değişikliğe uğrayabilir. Tarama yapan bir elektron mikroskobu, virüsün dışını gösterirken, iletken elektron mikroskobu virüsün içini gösterir. Virüsün içinin görülebilmesi için bilim insanları, son derece gelişmiş ekipmanlar kullanarak, hassas bir şekilde virüsü kesiyorlar. Belirli türde ağır metaller eklenerek, elektronların yoğunlaması sağlanır. Biyolojik materyal üzerindeki ağır ya da hafif metallar, elektronları bloke eder veya onları iletir. Böylece görüntünün beyaz ve siyah bölgeleri oluşur.Oluşan görüntü dijital teknolojilerle yakalanır. Elde edilen siyah beyaz görüntüye sanatçı müdahale ederek, görüntüyü renklendirir.