Dünyanın en kötü işine sahibi olan kadın...

Mercedes Hoblin isimli kadın dünyanın en kötü işine sahip olduğunu iddia ediyor. Haksız da sayılmaz çünkü Mercedes'in işi atların penisinde biriken kirleri ve ölü derileri temizlemek!

Mercedes Hoblin; arkadaşlarının, atlarının genital bölgelerini temizleme konusunda isteksiz olduğunu ve ondan yardım istediklerini söylüyor.

Hoblin bu görevinden altından başarıyla kalkabilecek güçlü bir mideye sahip tek insan olduğunu fark ettikten sonra işini bırakıp bu işi yapmaya başlıyor. Ve şimdi haftada 400 sterlin kadar para kazanıyor.

Her ne kadar zor bir işi olsa da bu işin yararları yönleri olduğunu düşünüyor. Öncelikle, kendi işinin patronu!

Aynı zamanda 8 yaşındaki kızı Evee-Mae atları çok sevdiği için gün içinde annesiyle birlikte atlarla vakit geçiyor...

Önceleri, üç yıl boyunca yaşlılara bakıcılık yapan Mercedes, atlara karşı her zaman bir tutkusu olduğunu söylüyor.

Mercedes önce onları rahatlatmak için yem veriyor daha sonra da onları ürkütmeden genital bölgelerini temizlemeye başlıyor. Bunu yaparken herhangi bir sakinleştirici ve uyuşturucu ilaç kullanmıyor.

Mercedes için işinin en zor kısmı koku... Mercedes "Hiç güzel kokmuyor, işimin en kötü yanı bu" diyor.

Bazen bazı atlar işini yapmasına engel oluyor, tekme atıyor ya da kendilerine dokunulmasından hoşlanmıyorlar.



