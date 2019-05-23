Dünyanın en küçük McDonalds şubesi açıldı ama insanlar için değil!

Dünyayı gezmek harika bir şey çünkü kendi ülkenizde görmediğiniz birçok şeyi gittiğiniz yerde deneyimleme şansına erişiyorsunuz. Bununla birlikte, nereye giderseniz gidin, bu hayatta kesin olan üç şey vardır: ölüm, vergiler ve McDonald's. Bu yüzden şimdi okuyacağınız haberdeki McDonalds şubesinin arılar için olduğunu söylesek çok şaşırır mısınız?

Restoran; M şeklinde tabelası ve oturma yerleri gibi etkileyici detaylarla karşımızda. Ama bu gördüğünüz McDonalds aslında bir arı kovanı, restoran değil. Bu yüzden çalışan olarak göreceğiniz tek şey çalışkan arıların ta kendisi. Peki dünyaca ünlü restoran zinciri neden böyle bir şey yaptı?

2

Arılara yuva olan bu restoran görünümlü kovan, aslında dünyanın geleceği için başlatılmış bir proje. McDonalds da bu projenin İsveç'teki diğer restoranları teşvik etmesi için kovanı "hediye" olarak tasarladı.

Bu girişim, ülkedeki birkaç satış noktalarından birinde başladı ve yine İsveç genelinde dikkat çekmeye başladı. Dünyaca ünlü restoran zinciri McDonalds'la da daha fazla farkındalık yaratacağı umuluyor.