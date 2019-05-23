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Dünyanın en küçük McDonalds şubesi açıldı ama insanlar için değil!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 23.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

İşveç'te görüp görebileceğiniz en küçük McDonalds restoranı ile karşılaşanlar şoke oluyor! Arabaya servis detayının bile düşünüldüğü bu minik hamburger zinciri bakın kimler ve ne için yapıldı...

Dünyanın en küçük McDonalds şubesi açıldı ama insanlar için değil!

Dünyayı gezmek harika bir şey çünkü kendi ülkenizde görmediğiniz birçok şeyi gittiğiniz yerde deneyimleme şansına erişiyorsunuz. Bununla birlikte, nereye giderseniz gidin, bu hayatta kesin olan üç şey vardır: ölüm, vergiler ve McDonald's. Bu yüzden şimdi okuyacağınız haberdeki McDonalds şubesinin arılar için olduğunu söylesek çok şaşırır mısınız?

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Restoran; M şeklinde tabelası ve oturma yerleri gibi etkileyici detaylarla karşımızda. Ama bu gördüğünüz McDonalds aslında bir arı kovanı, restoran değil. Bu yüzden çalışan olarak göreceğiniz tek şey çalışkan arıların ta kendisi. Peki dünyaca ünlü restoran zinciri neden böyle bir şey yaptı?

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Arılara yuva olan bu restoran görünümlü kovan, aslında dünyanın geleceği için başlatılmış bir proje. McDonalds da bu projenin İsveç'teki diğer restoranları teşvik etmesi için kovanı "hediye" olarak tasarladı.

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Bu girişim, ülkedeki birkaç satış noktalarından birinde başladı ve yine İsveç genelinde dikkat çekmeye başladı. Dünyaca ünlü restoran zinciri McDonalds'la da daha fazla farkındalık yaratacağı umuluyor.

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Muhtemelen bildiğiniz gibi, gezegenin ekosisteminin sağlıklı çalışması için arıların varlığı çok önemlidir. Ancak, iklim değişikliği ve böcek ilaçlarının yanlış kullanımı arı nüfusun azalmasına neden oldu ve bu arı yoksa yiyecek de yok demektir.

Dünya genelinde 37 binden fazla McDonald's restoranı olduğu göz önüne alındığında, arı kovanlarındaki her birini kaplamanın arı sayıları üzerinde kesinlikle olumlu bir etkisi olacağı düşünülüyor, bu yüzden de bu girişimin İsveç kıyılarının ötesine yayılması bekleniyor.

McDonald's İsveç'in Pazarlama Direktörü Christoffer Rönnblad, bu projeyi 'harika bir fikir' olarak nitelendirdi.

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza katkıda bulunan gerçekten çok sadık franchise restoranlarımız var ve gücümüzü, arılar için bir ev yaratmak için kullanmak çok iyi hissettiriyor." diyen Rönnblad, dünyanın ekosisteminin doğru çalışması için başlattıkları bu projenin, markalarla işbirliği sayesinde tüm ülkelere yayılmasını amaçlıyor.

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