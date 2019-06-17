Dünyanın en küçük pandası doğdu

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde bulunan Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi'nde dünyanın en hafif pandası doğdu. Yavru panda geçtiğimiz hafta 42.8 gram olarak dünyaya geldi. Yavru panda yeni doğan yavru bir pandanın normal ağırlığının dörtte biri ağırlığında doğan en hafif panda olarak kayıtlara geçti.

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Yavru pandanın doğumundan saatler önce anne panda 191.9 gram ağırlığında başka bir panda dünyaya getirdi. Araştırma merkezindeki yetkililer, yavru panda çok hafif olduğu için sürekli gözetim altında tuttuklarını bildirdi. Yavrunun sağlık durumunun sabit ve iyi bir durumda olduğunu aktaran yetkililer, yavru çok hafif olduğu için sağlık durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağının belirsiz olduğunu belirtti.

Chengdu Araştırma Merkezinde 2006 yılında Wu Yi adında bir erkek yavru panda 132 gram ağırlığıyla doğmuş, o zamana kadar doğan en hafif yavru panda olarak kayıtlara geçmişti. (İHA)

