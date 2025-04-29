Dünyanın en misafirperver şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir şehir de var!

Dünyanın en dostça ve misafirperver şehirleri belli oldu. InterNations tarafından yapılan ankette, dünyanın dört bir yanındaki göçmenlerden bulundukları şehirleri "Ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın ne kadar arkadaş canlısı olduğu ve arkadaş edinmenin ne kadar kolay olduğu" kriterleri doğrultusunda puanlamaları istendi.

LİSTEDE TÜRKİYE'DE BİR ŞEHİR DE VAR!

listede Türkiye'den yer alan tek şehir olan İstanbul'un sıralaması da pek üst sıralarda değil. Özellikle son yıllarda gerek göçmen gerekse iş sebepli oldukça fazla yabancının yaşadığı İstanbul, 53 şehrin yer aldığı listenin 33'üncü sırasına yerleşti.

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