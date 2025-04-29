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Dünyanın en misafirperver şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir şehir de var!

InterNations, dünyanın en misafirverper şehirlerini açıkladı. Türkiye'den bir şehir de listeye 33. sıradan girdi.

Dünyanın en misafirperver şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir şehir de var!

Dünyanın en dostça ve misafirperver şehirleri belli oldu. InterNations tarafından yapılan ankette, dünyanın dört bir yanındaki göçmenlerden bulundukları şehirleri "Ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın ne kadar arkadaş canlısı olduğu ve arkadaş edinmenin ne kadar kolay olduğu" kriterleri doğrultusunda puanlamaları istendi.

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LİSTEDE TÜRKİYE'DE BİR ŞEHİR DE VAR!

listede Türkiye'den yer alan tek şehir olan İstanbul'un sıralaması da pek üst sıralarda değil. Özellikle son yıllarda gerek göçmen gerekse iş sebepli oldukça fazla yabancının yaşadığı İstanbul, 53 şehrin yer aldığı listenin 33'üncü sırasına yerleşti.

İŞTE LİSTENİN TAMAMI:

  1. Malaga, İspanya
  2. Mexico City, Meksika
  3. Alicante, İspanya
  4. Valencia, İspanya
  5. Ras Al Khaimah, BAE
  6. Bangkok, Tayland
  7. Madrid, İspanya
  8. Panama City, Panama
  9. Nairobi, Kenya
  10. Muscat, Oman
  11. Dubai, BAE
  12. Riyad, Suudi Arabistan
  13. Melbourne, Avustralya
  14. Abu Dabi, BAE
  15. Doha, Katar
  16. Auckland, Yeni Zelanda
  17. Kuala Lumpur, Malezya
  18. Dublin, İrlanda
  19. Sydney, Avustralya
  20. Lizbon, Portekiz
  21. Hong Kong, Hong Kong
  22. New York, ABD
  23. Brüksel, Belçika
  24. Barselona, İspanya
  25. Jeddah, Suudi Arabistan
  26. Singapore, Singapur
  27. Roma, İtalya
  28. Varşova, Polonya
  29. Tokyo, Japonya
  30. Amsterdam, Hollanda
  31. The Hague, Hollanda
  32. Londra, İngiltere
  33. Istanbul, Türkiye
  34. Milan, İtalya
  35. Genova, İsviçre
  36. Toronto, Kanada
  37. Budapeşte, Macaristan
  38. Kopenhag, Danimarka
  39. Luxembourg City, Lüksemburg
  40. Paris, Fransa
  41. Dusseldorf, Almanya
  42. Viyana, Avusturya
  43. Prag, Çekya
  44. Vancouver, Kanada
  45. Stockholm, İsveç
  46. Oslo, Norveç
  47. Basel, İsviçre
  48. Köln, Almanya
  49. Zürih, İsviçre
  50. Frankfurt, Almanya
  51. Berlin, Almanya
  52. Hamburg, Almanya

  53. Münih, Almanya

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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