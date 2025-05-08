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Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu! Türkiye'den 3 şehir listeye girdi

Her yıl yayımlanan 'Mutlu Şehir Endeksi' raporunun 2025 yılı sonuçları açıklandı. İşte dünyanın en mutlu 14 şehri...

Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu! Türkiye'den 3 şehir listeye girdi

Mutlu Şehir Endeksi’nde, şehirlerin yönetişim, sivil katılım, ekonomi, sağlık, çevre ve ulaşım gibi alanlardaki performanslarının değerlendirildiği bildirildi. Endekse göre; Kopenhag kültür, yönetişim ve ekonomik faaliyetlerin canlı bir merkezi olarak öne çıktı. Şehir, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla da dikkat çekti.

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Listenin ikinci sırasında, 993 puanla İsviçre’nin Zürih kenti yer aldı. Zürih’in çevre dostu ulaşım seçenekleri, yenilenebilir enerji girişimleri ve güçlü sağlık sistemi kentin önemli özellikler arasında bulunuyor.

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Avrupa dışından en yüksek puanı alan yer, Singapur oldu. Endekste üçüncü sırada bulunan Singapur, toplamda 979 puan topladı. Singapur; dünya çapında ün kazanmış üniversiteleri, yüksek sivil katılım düzeyi ve oldukça düşük işsizlik oranıyla öne çıkıyor.

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Dördüncü sıradaki şehir, yine Danimarka'ya bağlı olan Aarhus kenti oldu. 958 puanla listeye giren Aarhus, ülkenin ikinci büyük şehri ve aktif vatandaş katılımıyla adından söz ettiriyor. Aktif vatandaş katılımı; bireylerin toplumsal, siyasal ve yerel düzeyde karar alma süreçlerine etkin şekilde katılım göstermesi anlamına geliyor.

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Beşinci sırada ise 956 puanla Belçika'nın Anvers (Antwerp) kenti yer aldı. Güney Kore’nin başkenti Seul, 942 puanla listede altıncı sıraya yerleşti. Londra, Birleşik Krallık’tan en yüksek puan alan şehir olmasına rağmen ilk 20’ye giremedi. 842 puan toplayan şehir, 31’inci sırada yer aldı. Londra’nın etkili ulaşım ağı olumlu bir etken olarak görülürken, yüzde 26 oranındaki obezite oranı şehrin sıralamadaki yerini olumsuz etkiledi.

Listedeki diğer şehirler, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru şöyle sıralandı:

Stockholm, İsveç
Taipei, Tayvan
Münih, Almanya
Rotterdam, Hollanda
Vancouver, Kanada
Viyana, Avusturya
Paris, Fransa
Helsinki, Finlandiya
Aalborg, Danimarka
Berlin, Almanya
New York, ABD
Dresden, Almanya
Brüksel, Belçika
Cenevre, İsviçre

TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

Dünyanın en mutlu şehirleri listesinde Türkiye'den ise İstanbul, İzmir ve Ankara listeye girmeyi başardı. İstanbul en mutlu şehir listesinde 127. sıraya yerleşirken, Madrid, Riyadh, Birmingham gibi şehirleri geride bıraktı. İstanbul'un ardından listeye giren diğer şehrimiz ise İzmir oldu. 143 sıradan listeye dahil oldu.

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Son olarak listeye 198. sıradan dahil olan Ankara ise sadece Houston, ve Pula şehirlerini geçebildi.

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