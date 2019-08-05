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Dünyanın en mutlu ülkesinde yerel halk gibi yaşamak

Duygu Akalın Duygu Akalın
SEYAHAT  | 05.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Bir ülke düşünün ki güven en üst düzeyde, hayat standartları yüksek, insanlar çok mutlu, ve sakin. Bu öyle bir ülke ki çok uzun yıllardır dünyanın en mutlu ülkeleri arasında ilk 3’teki yerini kaptırmıyor. Evet, Danimarka’dn bahsediyoruz. Yemyeşil şehirleri, huzurlu halkı ve eğitim, sağlık gibi hayatın her alanında oturmuş sistemleri ile Danimarka gerçekten yaşanılası bir ülke.

Dünyanın en mutlu ülkesinde yerel halk gibi yaşamak
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-12 17:45:00
Kopenhag
2019-08-12 22:35:00
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Dünya’nın en mutlu ülkelerinden Danimarka’nın başkenti Kopenhag her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Şehri ziyaret edenlerin çoğu Nyhavn kanalını gezmek, Rosenburg Kalesi’ni görmek, Amelianburg Sarayı’nı ziyaret etmek gibi turistik aktiviteleri tamamlayıp evine dönerken çok azı gerçekten Danimarka’da yaşamayı deneyimleyebiliyor. Bu yazıda Copenhag’da yerli halkın günlük hayatına karışmak, ve mutlu yaşam kültürünü anlamak için yapılabilecek turistik olmayan aktiviteleri topladık. Bazı maddeleri İstanbul’da veya yaşadığınız şehirde de hayata geçirebilir, yaşamınıza mutluluk ve huzur katabilirsiniz.

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1.BİSİKLET SÜRMEK

Hayat standartları yüksek tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Danimarka’da da bisiklet kullanım oranları çok yüksek. Halkın büyük kısmı lüks arabalar satın alıp kullanmak yerine, hem bedenen aktif kalabilmek, hem trafik stresi yaşamamak hem çevreyi kirletmemek ve doğaya zarar vermemek adına bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Şehir içinde, iş yerlerinin önünde, meydanlarda birçok büyük bisiklet parkı görmek mümkün. Makam farketmeksizin bir çok çalışan işe bisikletle gidip geliyor.

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Kopenhag dünyanın bisiklet kullanımı en yüksek şehri. Şehrin düz ve bisiklet kullanmaya elverişli yapısı da tabi ki bunda etkili ama ana etken daha huzurlu ve sağlıklı bir yaşam çabası. Kopenhag trafiği de bu ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmiş. Trafik lambalarında bisikletler için ayrı simgeler bulunuyor ve şehrin neredeyse tamamında kaldırımla otomobil yolu arasında bisiklet yolu yer alıyor.

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Eğer bir gün Kopenhag’a yolunuz düşerse mutlaka bisiklet kiralayıp halkın arasına karışın. Yağmur çamur demeden şehrin sokaklarını dolaşın. Birçok anne ve babanın bebeklerini de bisikletle taşıdıklarını ve ülkenin kültürü sebebiyle bunun oldukça güvenli bir yöntem olduğunu fark edeceksiniz. Değişime kendi bulunduğunuz şehirden de başlayabilirsiniz. Yaşadığınız şehirde, bisikleti günlük hayatınıza daha fazla sokmaya çalışın. Hem ekonomik anlamda hem de sağlık anlamında faydasını kısa sürede göreceğiniz bir gerçek.

2.TİVOLİ BAHÇELERİNİ GEZMEK

Mutluluk endeksi yüksek ülkelerde kişi başına düşen yeşil alanın ve yeşil alanlarda geçirilen zamanın oldukça yüksek olduğu görülüyor. Kopenhag da bunun en güzel örneklerinden. Şehrin içinde güzel parklar ve doğayla baş başa kalabilecğiniz yerler var. Tivoli Bahçeleri hem halkın hem turistlerin zaman geçirdiği en poüler yerlerden biri. Burayı şehrin içinde doğal bir köy gibi değerlendirmek de mümkün. İçeride biribirnden keyifli restoranlar, kafeler, çiçekler, ağaçlar, ufak bir göl ve güzel yürüyüş yolları var. Yaz kış aktif olan Tivoli’de haftasonları ve iş çıkışı Danimarka halkı aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçiriyor.

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Kopenhag’da mutlaka yapılması gereken aktivitelerden biri Tivoli bahçelerini ziyaret etmek ama bu örnekten yola çıkarak, benzer bir yaşam tarzını kendı yaşadığımız şehirde de deneyebilirsiniz. İş çıkışı kapalı mekanlarda zaman geçirmek yerine 1 saatinizi parka bir bankta oturmaya, deniz kenarı veya göl kenarına gidip kendinize stresten arındıracağınız bir zaman yaratmaya çalışın. Mesai saatleri dışında ailenizle ve arkadaşlarınızla açık hava etkinliklerine katılıp dğa ve oksijenin tadını çıkarın.

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3. AMAGER STRAND SAHİL PARKINDA ZAMAN GEÇİRMEK

Danimarka Copenhag’daki bu park yapay bir ada üzerine kurulmuş. Piknik ve oyun alanları, sahil, su sporu aktiviteleri bulunan bu park özellikle yazın oldukça fazla ilgi görüyor. Kopenhag halkı haftasonu zamanlarının çoğunu burada geçiriyor. Koşu, sörf, paten gibi sportif aktivitelerden hoşlananlar bu yapay ada üzerinde her türlu uygun alana sahip. Turistik tarihi şehir merkezinin biraz dışında kaldığı için bölgede çoğunlukla yerel halk zaman geçiriyor. Burada şehrin kültürünü halktan biri gibi yaşayabilirsiniz.

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Türkiye’de yapay yerlere ihtiyacımız olmayacak kadar çok sahil şeridi, göl ve akarsu kenarına sahip olduğumuzu düşünürsek, mümkün olduğunca bu doğal alanları değerlendirmek ve hayat kalitemizi artırmak bizim elimizde. Gerek doğa sporlarıyla ilgilenmeye başlamak gerek ailenizle birlikte su kenarında daha çok zaman geçirmek eminiz ki sizi de mutlu edecektir.

4.BOLSJEFABRİKKEN'İ ZİYARET ETMEK

Burası aslında eski bir depo binası ama günümüzde sanat ve müzik evi olarak kullanılıyor. Kimi zaman eğitimler, kimi zaman da konserler ve etkinlikler düzenleniyor. Turistlerin büyük bölümünün haberdar olmadığı bu mekan yerel halkla kaynaşmak, yeni arkadaşlar edinmek ve iyi vakit geçirmek için güzel bir seçenek.

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Dünya’nun mutlu ülkelerinde sanata ve sanatsal etkinliklere ilginin yüksek olduğu bir gerçek. Siz de bugünden itibaren yaşadığınız şehrin sanatsal etkinlikleriyle daha yakından ilgilenmeye ne dersiniz? Ekonomik anlamda sizi zorlamayacak, halk tiyatroları, halk konserleri, ücretsiz eğitim etkinliklerine katılarak bu süreci başlatabilir ve dünyanızı genişletebilirsiniz. Aslında 5 dakika durup bir sokak müzisyenini dinlemek bile havanızı değiştirecek ve kafanızdaki düşünceleri kısa bir süreliğine dağıtma imkanı verecektir.

5. YEREL YEMEKLERİ PİŞİRMEK VE YEMEK

Danimarka özelinde bu maddeyi hayata geçirmek çok kolay çünkü ülkenin en meşhur yemeği aslında sandviç. Çeşit çeşit malzemelerin özel bir tür ekmek arasına konulmasıyla yapılan bu sandviçlerin sırrını öğrenmek oldukça kolay. Yemesi ise inanılmaz keyifli. Kopenhag’a yolunuz düşerse mutlaka Smorrebrod isimli bu sandviçlerden deneyin ve vaktiniz varsa kendiniz yapmayı mutlaka öğrenin. Bir kültürü yaşamanın ve anlamanın en etkili yollarından biri yemeklerini tanımak ve tatmak. Ayrıca unutmayın ki Kopenhag gibi oldukça pahalı bir şehirde karnınızı doyurmanın en ucuz yollarından biri de bu sandviçler.

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Hem gittiğiniz farklı ülkelerde hem de Türkiye’nin farklı şehirlerinde yerel lezzetleri denemeye çalışın. Bu sayede hem farklı kültürleri yakından tanıyabilir hem de muhteşem lezzetler keşfederek mutlu zamanlar geçirebilirsiniz.

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Kısacası, hayatta mutluluk bazı dış faktörler tarafından etkilense de kendimizi mutlu etmek için yapabileceğimiz oldukça kolay reçeteler de mevcut. Yeterki zamanımızı ve imkanlarımızı iyi kullanalım. Doğayla geçirilen zamanı artırmak, sanatsal faaliyetlere katılmak da bunların başında geliyor. Bunun için dünyanın en mutlu ülkesine gitmeye de gerek yok, yaşadığımız şehirde hemen şimdi bugün bu yolda adım atmaya başlayabiliriz.

Ayrıca Copenhag’da yapılabilecek en güzel turistik aktiviteleri merak ediyorsanız
Kopenhag 'Pahalı ve Mutlu Şehir' gezi rehberi: Ücretsiz aktiviteler, en güzel yerler ve Christmas

yazısına göz atabilir veya ucuz ve hızlı gezi rehberi için bu videoyu izleyebilirsiniz:

Herkese doğayla iç içe, mutlu ve huzurlu bir hayat dileriz!...


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Anahtar Kelimeler:
Kopenhag Danimarka

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