Dünyanın en mutlu ülkesinde yerel halk gibi yaşamak

Dünya’nın en mutlu ülkelerinden Danimarka’nın başkenti Kopenhag her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Şehri ziyaret edenlerin çoğu Nyhavn kanalını gezmek, Rosenburg Kalesi’ni görmek, Amelianburg Sarayı’nı ziyaret etmek gibi turistik aktiviteleri tamamlayıp evine dönerken çok azı gerçekten Danimarka’da yaşamayı deneyimleyebiliyor. Bu yazıda Copenhag’da yerli halkın günlük hayatına karışmak, ve mutlu yaşam kültürünü anlamak için yapılabilecek turistik olmayan aktiviteleri topladık. Bazı maddeleri İstanbul’da veya yaşadığınız şehirde de hayata geçirebilir, yaşamınıza mutluluk ve huzur katabilirsiniz. 1.BİSİKLET SÜRMEK Hayat standartları yüksek tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Danimarka’da da bisiklet kullanım oranları çok yüksek. Halkın büyük kısmı lüks arabalar satın alıp kullanmak yerine, hem bedenen aktif kalabilmek, hem trafik stresi yaşamamak hem çevreyi kirletmemek ve doğaya zarar vermemek adına bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Şehir içinde, iş yerlerinin önünde, meydanlarda birçok büyük bisiklet parkı görmek mümkün. Makam farketmeksizin bir çok çalışan işe bisikletle gidip geliyor.

Kopenhag dünyanın bisiklet kullanımı en yüksek şehri. Şehrin düz ve bisiklet kullanmaya elverişli yapısı da tabi ki bunda etkili ama ana etken daha huzurlu ve sağlıklı bir yaşam çabası. Kopenhag trafiği de bu ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmiş. Trafik lambalarında bisikletler için ayrı simgeler bulunuyor ve şehrin neredeyse tamamında kaldırımla otomobil yolu arasında bisiklet yolu yer alıyor. Eğer bir gün Kopenhag’a yolunuz düşerse mutlaka bisiklet kiralayıp halkın arasına karışın. Yağmur çamur demeden şehrin sokaklarını dolaşın. Birçok anne ve babanın bebeklerini de bisikletle taşıdıklarını ve ülkenin kültürü sebebiyle bunun oldukça güvenli bir yöntem olduğunu fark edeceksiniz. Değişime kendi bulunduğunuz şehirden de başlayabilirsiniz. Yaşadığınız şehirde, bisikleti günlük hayatınıza daha fazla sokmaya çalışın. Hem ekonomik anlamda hem de sağlık anlamında faydasını kısa sürede göreceğiniz bir gerçek. 2.TİVOLİ BAHÇELERİNİ GEZMEK Mutluluk endeksi yüksek ülkelerde kişi başına düşen yeşil alanın ve yeşil alanlarda geçirilen zamanın oldukça yüksek olduğu görülüyor. Kopenhag da bunun en güzel örneklerinden. Şehrin içinde güzel parklar ve doğayla baş başa kalabilecğiniz yerler var. Tivoli Bahçeleri hem halkın hem turistlerin zaman geçirdiği en poüler yerlerden biri. Burayı şehrin içinde doğal bir köy gibi değerlendirmek de mümkün. İçeride biribirnden keyifli restoranlar, kafeler, çiçekler, ağaçlar, ufak bir göl ve güzel yürüyüş yolları var. Yaz kış aktif olan Tivoli’de haftasonları ve iş çıkışı Danimarka halkı aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçiriyor.

Kopenhag’da mutlaka yapılması gereken aktivitelerden biri Tivoli bahçelerini ziyaret etmek ama bu örnekten yola çıkarak, benzer bir yaşam tarzını kendı yaşadığımız şehirde de deneyebilirsiniz. İş çıkışı kapalı mekanlarda zaman geçirmek yerine 1 saatinizi parka bir bankta oturmaya, deniz kenarı veya göl kenarına gidip kendinize stresten arındıracağınız bir zaman yaratmaya çalışın. Mesai saatleri dışında ailenizle ve arkadaşlarınızla açık hava etkinliklerine katılıp dğa ve oksijenin tadını çıkarın. 3. AMAGER STRAND SAHİL PARKINDA ZAMAN GEÇİRMEK Danimarka Copenhag’daki bu park yapay bir ada üzerine kurulmuş. Piknik ve oyun alanları, sahil, su sporu aktiviteleri bulunan bu park özellikle yazın oldukça fazla ilgi görüyor. Kopenhag halkı haftasonu zamanlarının çoğunu burada geçiriyor. Koşu, sörf, paten gibi sportif aktivitelerden hoşlananlar bu yapay ada üzerinde her türlu uygun alana sahip. Turistik tarihi şehir merkezinin biraz dışında kaldığı için bölgede çoğunlukla yerel halk zaman geçiriyor. Burada şehrin kültürünü halktan biri gibi yaşayabilirsiniz.

Türkiye’de yapay yerlere ihtiyacımız olmayacak kadar çok sahil şeridi, göl ve akarsu kenarına sahip olduğumuzu düşünürsek, mümkün olduğunca bu doğal alanları değerlendirmek ve hayat kalitemizi artırmak bizim elimizde. Gerek doğa sporlarıyla ilgilenmeye başlamak gerek ailenizle birlikte su kenarında daha çok zaman geçirmek eminiz ki sizi de mutlu edecektir. 4.BOLSJEFABRİKKEN'İ ZİYARET ETMEK Burası aslında eski bir depo binası ama günümüzde sanat ve müzik evi olarak kullanılıyor. Kimi zaman eğitimler, kimi zaman da konserler ve etkinlikler düzenleniyor. Turistlerin büyük bölümünün haberdar olmadığı bu mekan yerel halkla kaynaşmak, yeni arkadaşlar edinmek ve iyi vakit geçirmek için güzel bir seçenek. Dünya’nun mutlu ülkelerinde sanata ve sanatsal etkinliklere ilginin yüksek olduğu bir gerçek. Siz de bugünden itibaren yaşadığınız şehrin sanatsal etkinlikleriyle daha yakından ilgilenmeye ne dersiniz? Ekonomik anlamda sizi zorlamayacak, halk tiyatroları, halk konserleri, ücretsiz eğitim etkinliklerine katılarak bu süreci başlatabilir ve dünyanızı genişletebilirsiniz. Aslında 5 dakika durup bir sokak müzisyenini dinlemek bile havanızı değiştirecek ve kafanızdaki düşünceleri kısa bir süreliğine dağıtma imkanı verecektir.