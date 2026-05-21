Dünyanın en önde geleniydi: Dikkat çeken 'not enflasyonu' çözümü!

Harvard University, yıllardır tartışılan “not enflasyonu”na karşı harekete geçti. Üniversite yönetimi, lisans derslerinde verilecek A notlarına kota getirerek yüksek not dağılımını sınırlandırma kararı aldı.

Harvard University öğretim üyeleri, son yıllarda giderek büyüyen “not enflasyonu” sorununa karşı dikkat çeken bir karar aldı. Üniversitede lisans öğrencilerine verilen A notlarına sınırlama getirilmesi yönünde yapılan teklif, öğretim üyelerinin büyük çoğunluğundan destek gördü.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yüzlerce oylamada öğretim üyelerinin üçte ikisinden fazlası, bir dersteki öğrencilerin en fazla beşte birine A notu verilmesini öngören düzenlemeyi kabul etti.

2027’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni kurala göre öğretim üyeleri, belirlenen yüzde 20’lik sınırın dışında en fazla dört öğrenciye daha A notu verebilecek. Düzenlemenin 2027 güz döneminde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Karar, ABD’de özellikle prestijli üniversitelerde yaygınlaştığı belirtilen “not enflasyonu”na karşı atılan en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Akademisyenler, yüksek notların aşırı yaygınlaşmasının akademik güvenilirliği zayıflattığını ve gerçek başarıyı ayırt etmeyi zorlaştırdığını savunuyor.

“BAŞARI HİSSİNİN İÇİ BOŞALDI”

Harvard Lisans Eğitimi Dekanı Amanda Claybaugh tarafından yayımlanan raporda da not enflasyonunun üniversitenin akademik kültürüne zarar verdiği vurgulandı.

Raporda öğrencilerin yalnızca yüksek not alabilecekleri dersleri seçmeye yöneldiği, düşük not alma korkusunun arttığı ve başarı hissinin zamanla anlamını yitirdiği ifade edildi.

A NOTLARI YILLAR İÇİNDE HIZLA ARTTI

Araştırmaya göre A notlarının toplam notlar içindeki oranı yıllar içinde dikkat çekici biçimde yükseldi. Bu oran 2005 yılında yüzde 24 seviyesindeyken, 2015’te yüzde 40’a çıktı. 2025 yılı itibarıyla ise verilen notların yüzde 60’ını A notları oluşturdu.

Claybaugh, getirilen yeni sınırın “not sisteminin gerçek başarıyı tanıma amacına daha iyi hizmet etmesi için önemli bir adım” olduğunu söyledi.

A- NOTLARI KAPSAM DIŞI KALDI

Yeni uygulama yalnızca A notlarını kapsayacak. A- gibi daha düşük notlar için herhangi bir kota uygulanmayacak. Üniversitenin A+ sistemi kullanmaması nedeniyle en yüksek not yine A olarak kalacak.

