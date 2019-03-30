Dünyanın en önemli şehirlerinden Efes Antik Kenti’nin detaylı bir incelemesi

Ülkemizdeki en önemli değerlerden biri olan ve Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan Efes’i ziyaret ettiğim zaman muhakkak Selçuk Efes Müzesini de gezmeye çalışırım. Selçuk’un merkezinde yer alan müzede Efes’in en önemli eserleri bulunmaktadır.

Yollardayken kahverengi tabelaları takip ederek antik şehir ve müzeleri gezmeyi seven biri olarak Müzesi’nin tıpkı Antalya Müzesi, Burdur Müzesi gibi antik dönemlerin en önemli müzeleri arasına gireceğini düşünüyorum. Siz de ziyaret etmek isterseniz İzmir'de araç kiralamak için yolcu360’ın seçeneklerine mutlaka göz atın.

Doğu ve Batı arasından bir nevi kapı olan Efes’in tarihi M.Ö. 5 bin yıl önceye kadar uzanıyor. Roma döneminde en önemli kentlerden ve Asya eyaleti zamanında başkent olmuş bu şehir aynı zamanda dönemin en önemli liman kentlerinden de birisiymiş.

100 yıldan fazla süredir yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarılan eserler bugün Efes tarihiyle birlikte Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlamış ve bizlere her seferinde Efes’in antik dönemde dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olduğunu göstermiştir. Celcus Kütüphanesi, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı ve İsis heykeli burada çıkan en önemli eserlerden sadece bir kaçıdır.