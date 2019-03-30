Dünyanın en önemli şehirlerinden Efes Antik Kenti’nin detaylı bir incelemesi

Ülkemizdeki en önemli değerlerden biri olan ve Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan Efes’i ziyaret ettiğim zaman muhakkak Selçuk Efes Müzesini de gezmeye çalışırım. Selçuk’un merkezinde yer alan müzede Efes’in en önemli eserleri bulunmaktadır.
Yollardayken kahverengi tabelaları takip ederek antik şehir ve müzeleri gezmeyi seven biri olarak Müzesi’nin tıpkı Antalya Müzesi, Burdur Müzesi gibi antik dönemlerin en önemli müzeleri arasına gireceğini düşünüyorum. Siz de ziyaret etmek isterseniz İzmir'de araç kiralamak için yolcu360’ın seçeneklerine mutlaka göz atın.
Doğu ve Batı arasından bir nevi kapı olan Efes’in tarihi M.Ö. 5 bin yıl önceye kadar uzanıyor. Roma döneminde en önemli kentlerden ve Asya eyaleti zamanında başkent olmuş bu şehir aynı zamanda dönemin en önemli liman kentlerinden de birisiymiş.
100 yıldan fazla süredir yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarılan eserler bugün Efes tarihiyle birlikte Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlamış ve bizlere her seferinde Efes’in antik dönemde dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olduğunu göstermiştir. Celcus Kütüphanesi, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı ve İsis heykeli burada çıkan en önemli eserlerden sadece bir kaçıdır.
Müzede; Cilalı Taş Devri’nin zenginliğiyle doğru orantılı olarak göreceğiniz Artemis heykeli, Eros başı heykeli, Mısırlı rahip heykeli, Yunuslu Eros, Priapos heykeli, Sokrates başı heykeli gibi heybetli heykeller; Antik dönemden Osmanlı dönemine kadar bakır, gümüş ve altın sikkelerle takılar ve birçok gösterişli eser sergilenmektedir. Aynı zamanda müzenin ortasında oluşturulan arastada eski Türk ticari yaşamına özgü eserler ve unutulmaya yüz tutmuş el işçiliklerinin örnekleri tanıtılıyor.
Geçmişten günümüze ya korunarak ya da birtakım hasara uğrasa bile bir şekilde ulaşarak gelen bu değerler Ülkemizde sizler tarafından keşfedilmeyi, öğrenilmeyi bekliyor. Tarihten izler taşıyan Selçuk Efes Müzesi’ni haftanın her günü 10 tl ücret ödeyerek ya da müze kart ile ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.
Keşfetmeniz dileğiyle
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