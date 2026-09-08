İçinde 12 ev bulunan köyü bedavaya satıyorlar: Tek bir şart var!

İspanya'nın Galiçya özerk bölgesindeki O Ribeiro yerleşiminde bulunan terk edilmiş köy, dikkat çeken bir satışla gündeme geldi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alana yayılan köyde 12 ev bulunuyor. Binaların tamamı bakıma ihtiyaç duyarken bölgede taş ev kalıntıları, su kuyuları ve tarihi köprüler de yer alıyor.

Yerel yönetim, uzun süredir nüfus kaybı yaşayan bölgeyi yeniden canlandırmak için köyü restore edecek bir yatırımcı arıyor.

KÖYÜ ALAN RESTORASYON MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Köy için satış bedeli 0 euro olarak belirlendi. Ancak bu rakam, alıcının herhangi bir masrafı olmayacağı anlamına gelmiyor.

Köyü devralacak kişinin resmi işlem giderlerini ve tüm restorasyon maliyetlerini karşılaması gerekiyor. Yerleşimin gelecekte ekoköy, turizm tesisi veya rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

BARAJ NEDENİYLE TERK EDİLDİ

Tarihi Kastilya'ya uzanan Kral Yolu üzerinde bulunan köy, geçmişte önemli bir transit ve ticaret noktası olarak biliniyordu.

Ancak 1950'li yıllarda inşa edilen Freira Barajı bölgenin kaderini değiştirdi. Su seviyesinin yükselmesinin ardından köy zamanla boşaltıldı.

Bir süre enerji şirketinin mülkiyetinde kalan yerleşim daha sonra yerel yönetime devredildi. Şimdi ise bölgeye yeni bir hayat kazandırılması hedefleniyor.