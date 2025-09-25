Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en pahalı kahvesi! Bir bardağı rekor fiyata satıldı!

Dubai'de bulunan yerli kahve zinciri Roasters, 13 Eylül'de Downtown Dubai'deki merkez mağazasında servis ettiği özel kahve ile Guinness Dünya Rekoru'na imza attı.

Dünyanın en pahalı kahvesi! Bir bardağı rekor fiyata satıldı!

Dubai genelinde dört şubesi bulunan yerli kahve zinciri Roasters, 13 Eylül'de Downtown Dubai'deki merkez mağazasında servis ettiği özel kahve ile Guinness Dünya Rekoru'na imza attı.

Dünyanın en pahalı kahvesi! Bir bardağı rekor fiyata satıldı! 1

28 BİN TL'YE SATILDI

V60 demleme yöntemiyle hazırlanan kahve, Japon el işçiliği ile üretilmiş özel Edo Kiriko kristal cam bardakta sunuldu. 2 bin 500 BAE dirhemi yani yaklaşık 28 bin liraya satıldı. Rekoru tescilleyen Guinness Dünya Rekorları yetkilisi törende, “Bugün dünyanın en pahalı kahvesi rekoru kırıldı. Bu başarı, Roaster's Specialty Coffee House'a aittir. Tebrikler, resmen harikasınız” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihe geçmişti! 2030’da imha edilecekTarihe geçmişti! 2030’da imha edilecek
Kongo’da Ebola salgını nedeniyle 35 kişi hayatını kaybettiKongo’da Ebola salgını nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Dubai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.