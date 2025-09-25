Dünyanın en pahalı kahvesi! Bir bardağı rekor fiyata satıldı!

Dubai genelinde dört şubesi bulunan yerli kahve zinciri Roasters, 13 Eylül'de Downtown Dubai'deki merkez mağazasında servis ettiği özel kahve ile Guinness Dünya Rekoru'na imza attı.

28 BİN TL'YE SATILDI

V60 demleme yöntemiyle hazırlanan kahve, Japon el işçiliği ile üretilmiş özel Edo Kiriko kristal cam bardakta sunuldu. 2 bin 500 BAE dirhemi yani yaklaşık 28 bin liraya satıldı. Rekoru tescilleyen Guinness Dünya Rekorları yetkilisi törende, “Bugün dünyanın en pahalı kahvesi rekoru kırıldı. Bu başarı, Roaster's Specialty Coffee House'a aittir. Tebrikler, resmen harikasınız” dedi.