Çok eski tarihlerden itibaren kullanılan, temelde kişilerin zamanı öğrenme ihtiyacını karşılamayı amaçlayan kol saatleri, günümüze kadar geçen zamanda etkileyici bir aksesuar ve yatırım malzemesi olmayı başarmıştır. Günümüz modern hayatında sıkça kullanılan kol saatleri, oldukça eski ve lüks markalar tarafından titizlikle tasarlanarak piyasaya sunulur. Bu alanda hizmet üretmeye devam eden dünyanın en lüks saat markaları üstün performansları ve uzun süren başarıları ile ön plana çıkmaktadır. Lüks eşyalara ilgi duyan kişiler ise dünyanın en pahalı saati ve fiyatını araştırmaktadır.

Dünyanın en pahalı saati hangisi ve fiyatı ne kadar?

Dünyanın en lüks markaları tarafından titizlikle hazırlanan modern kol saatleri, kaliteli yapılarıyla öne çıkarlar. Üretim süreçlerinde kullanılan malzemelerin her biri, son derece yüksek kaliteye sahip olarak seçildiğinden sağlamlık, dayanıklılık konularında üstün bir kalite ortaya koymayı başarmaktadır.

Dünyadaki “en”ler her zaman merak edilen konulardan biri olmuştur. Bu konuda ise dünyanın en pahalı saati ve fiyatı merak edilmektedir.

Dünyanın en pahalı saati 55 milyon dolarlık fiyatıyla Graff tarafından 2014 yılında üretilen Graff Diamonds Hallucination isimli saattir.

Graff Diamonds Hallucination pembe, mavi, yeşil, turuncu ve sarı olmak üzere toplam 110 karat renkli elmasla üretilmiştir. Saate yerleştirilen doğal renkli elmaslar oldukça nadir ve değerlidir. Renkli elmaslar genellikle beyaz elmaslardan daha değerlidir ve birçok rengin bir araya gelmesiyle birlikte bir gökkuşağı etkisi yaratmaktadır.

Pırlanta kullanılarak üretilen saatlerde genelde baget ve yuvarlak kesim pırlantalar tercih edilirken, üretici bu saatte kalp, damla, zümrüt, markiz ve yuvarlak kesim pırlantalardan oluşan bir karışımı kullanmıştır. Bu açıdan özgün ve taklit edilemez yapıda olduğu belirtilen saat Hallucination, türünün tek örneği olarak belirtilmektedir.

Saatte bulunan küçük kadran, elmasların öne çıkmasını sağlamaktadır. Bilezik kapandığında bir toka sayesinde gizlenir ve sadece belirli bir elmasa dokunulduğunda tekrar açılır.

Bir kadın saati olarak üretilen ürün, platin taş yerleşimiyle elmasların bir arada yer aldığı izlenimini yaratmaktadır. Bu saatin tasarımında gemologlar, tasarımcılar ve bir zanaatkar ekibinin binlerce saat çalışması gerektiği belirtilmiştir.

The Hallucination isimli saatin üreticisi, 1938 yılında doğan kariyerine Hatton Garden'da genç yaşta çıraklık yaparak başlayan ve 1960'ların başlarında kendi firmasını kuran İngiliz kuyumcu Laurence Graff’tır. Graff, sarı elmasları, beyaz elmaslara göre daha ucuz bir seçenek olmaktan çıkararak değerli bir taşa dönüştürmesiyle tanınmaktadır. Müşterileri arasında Oprah, Donald Trump ve Elizabeth Taylor gibi isimler bulunmaktadır.

2013 senesinde Kraliçe Elizabeth tarafından OBE ödülüyle taçlandırılan Graff, İngiltere’deki mücevher endüstrisinin gelişmesinde oldukça önemli bir role sahiptir.

Dünyanın ikinci en pahalı saati: Graff Diamonds The Fascination – 40 Milyon Dolar

Dünyanın ikinci en pahalı saati Graff Diamonds The Fascination isimli saattir. The Fascination modeli ise 152.96 karatlık beyaz pırlantalarla oluşturularak, ortasında bulunan çıkarılabilir 38.13 karatlık pırlanta yüzükle öne çıkmaktadır. Bu yönüyle hem saat hem de mücevher işlevi görmektedir. Model, modüler bir yapıda olmaktadır.