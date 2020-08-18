Yüz milyonlarca dolar fiyat biçildi! İşte dünyanın en pahalı sanat eserleri...

Ünlü sanat eserleri, özellikle de 1803 yılından önce yapılmış olan usta işi eserler, genelde müzelere yerleştirilir ya da müzelerin hatırı sayılır müşterilerine satılır. Ancak müzeler bu eserleri çok nadiren sattıklarından, eserler paha biçilemez olmaya başlamış. Örneğin Guiness, Mona Lisa'yı dünya üzerinde en çok sigorta değerine sahip olan tablo ilan etti. 1962'de yapılan ölçüme göre, Louvre Müzesinde sergilenen eserin değeri yaklaşık 100 milyon dolar ama enflasyon sebebiyle, eserin 1962'deki değerinin bu miktarın yaklaşık on katı olduğu söylenebilir. Da Vinci'nin başka bir eseri, Salvator Mundi ise açık arttırmada 450.3 milyon dolara satılmış. Ancak bunlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Gelin, dünyanın en pahalı sanat eserlerine birlikte göz atalım.
1. SALVATOR MUNDI (DÜNYANIN KURTARICISI)
Da Vinci tarafından yapılan bu eserin fiyatı 450.3 milyon dolar.
2. INTERCHANGE (YER DEĞİŞİMİ)
Willem de Kooning'e ait bu eser, 300 milyon dolar değerinde.
3. THE CARD PLAYERS (KART OYNAYAN İNSANLAR)
Paul Cezanne'in bu eseri, 250 milyon dolarla fiyatlandırılmış.
4. NAFEA FAA IPOIPO (NE ZAMAN EVLENECEKSİN?)
Gaugin'in yaptığı bu tablonun fiyatı, 210 milyon dolar.
5. NUMBER 17A (17A)
Jackson Pollock tarafından yapılan bu eserin fiyatı 200 milyon dolar.
6. LES FEMMES D'ALGER (CEZAYİRLİ KADINLAR)
Picasso imzalı bu tablonun fiyatı, 197.4 milyon dolar.
7. NO.6
Mark Rothko'ya ait bu eser, 186 milyon dolar değerinde.
8. PENDANT PORTRAITS OF MARTEN SOOLMANS AND OOPJEN KOPPIT (MARTEN SOOLMANS VE OOPJEN KOPPIT'İN KOLYE PORTRELERİ)
Rembrandt'ın bu tablosunun fiyatı, 180 milyon dolar.
9. NU COUCHE (YATAN ÇIPLAK)
Amedeo Modigliani'nin "Çıplak" koleksiyonunun bu parçası 170.4 milyon dolar değerinde.
10. MASTERPIECE (BAŞYAPIT)
Roy Lichtenstein'ın bu yapıtı, 165 milyon dolar değerinde.
11. NU COUCHE SUR LE COTE GAUCHE (SOLA YATAN ÇIPLAK)
Çıplak koleksiyonunun bu parçası 157.2 milyon dolar.
12. LE REVE (RÜYA)
Picasso'nun Rüya'sı, 155 milyon dolar değerinde.
13. PORTRAIT OF ADELE BLOCH-BAUER II (2. ADELE BLOCH BAUER'IN PORTRESİ)
Gustav Klimt'e ait bu eser, 150 milyon dolar değerinde.
14. THREE STUDIES OF LUCIEN FREUD (LUCIEN FREUD'UN ÜÇ ÇALIŞMASI)
Francis Bacon'ın bu tablosu 142.4 milyon dolar ediyor.
15. NO. 5, 1984
Pollock tarafından yapılan bu eserin fiyatı 140 milyon dolar.
16. WOMAN III (ÜÇÜNCÜ KADIN)
Willem de Kooning'e ait bu eser, 137.5 milyon dolar değerinde.
17. PORTRAIT OF ADELE BLOCH-BAUER I (ADELE BLOCH BAUER'IN PORTRESİ)
Klimt'e ait bu eser, 135 milyon dolar değerinde.
18. THE SCREAM (ÇIĞLIK)
Munch imzalı Çığlık, 119.9 milyon dolar ediyor.
19. RECLINING NUDE WITH BLUE CUSHION (MAVİ YASTIKLI GERİ ÇEKİLEN ÇIPLAK)
Çıplak koleksiyonunun bu parçası 118 milyon dolar.
20. UNTITLED (ADSIZ)
Jean-Michele Basquiat'ın Adsız'ı 110.5 milyon dolar.
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