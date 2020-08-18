Yüz milyonlarca dolar fiyat biçildi! İşte dünyanın en pahalı sanat eserleri...

Ünlü sanat eserleri, özellikle de 1803 yılından önce yapılmış olan usta işi eserler, genelde müzelere yerleştirilir ya da müzelerin hatırı sayılır müşterilerine satılır. Ancak müzeler bu eserleri çok nadiren sattıklarından, eserler paha biçilemez olmaya başlamış. Örneğin Guiness, Mona Lisa'yı dünya üzerinde en çok sigorta değerine sahip olan tablo ilan etti. 1962'de yapılan ölçüme göre, Louvre Müzesinde sergilenen eserin değeri yaklaşık 100 milyon dolar ama enflasyon sebebiyle, eserin 1962'deki değerinin bu miktarın yaklaşık on katı olduğu söylenebilir. Da Vinci'nin başka bir eseri, Salvator Mundi ise açık arttırmada 450.3 milyon dolara satılmış. Ancak bunlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Gelin, dünyanın en pahalı sanat eserlerine birlikte göz atalım.

1. SALVATOR MUNDI (DÜNYANIN KURTARICISI)

Da Vinci tarafından yapılan bu eserin fiyatı 450.3 milyon dolar.

2. INTERCHANGE (YER DEĞİŞİMİ)

Willem de Kooning'e ait bu eser, 300 milyon dolar değerinde.

3. THE CARD PLAYERS (KART OYNAYAN İNSANLAR)