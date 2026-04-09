Dünyanın en renkli adası: Toprağından baharat yapılıyor!

Stratejik konumu nedeniyle zaman zaman jeopolitik gerilimlerin odağında yer alsa da, doğal güzellikleriyle bilim insanları ve gezginler için benzersiz bir keşif alanı sunuyor.

MİLYONLARCA YILLIK RENK ŞÖLENİ

Adanın çarpıcı görünümü, farklı minerallerin üst üste birikmesiyle oluşan katmanlardan kaynaklanıyor. Bu katmanlar zamanla aşınarak bugün görülen etkileyici manzaraları ortaya çıkardı.

En dikkat çeken bölgelerden biri olan Gökkuşağı Vadisi, yeşilden mora, turuncudan pembeye uzanan renk geçişleriyle adeta bir tabloyu andırıyor. Her bir ton, farklı mineral yoğunluklarının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Adanın batısında yükselen ve 'Tuz Tanrıçası' olarak bilinen oluşum ise tamamen tuz kristallerinden meydana geliyor. Güneş ışığıyla birlikte parıldayan bu dağ, hem görsel hem de jeolojik açıdan dikkat çekici bir yapı sunuyor.

Bir diğer önemli alan olan Safran Vadisi, demir oksit ve çeşitli mineraller sayesinde altın sarısı tonlara bürünüyor. Bu bölge, özellikle yer bilimciler için önemli bir araştırma sahası olarak öne çıkıyor.

YENİLEBİLİR TOPRAK: 'GELAK'

Hürmüz Adası’nı benzersiz kılan unsurlardan biri de toprağının kullanım şekli. 'Kızıl Plaj' olarak bilinen sahil şeridindeki kumlar, yüksek demir oranı nedeniyle yoğun kırmızı renge sahip.

Bu bölgede çıkarılan ve 'gelak' adı verilen kırmızı toprak, yalnızca sanayide değil, yerel mutfakta da baharat olarak kullanılıyor. Özellikle soslara ve yemeklere renk ve aroma katmak amacıyla tercih edilen bu doğal malzeme, adayı gastronomik açıdan da farklı kılıyor.

Yağışlı dönemlerde yamaçlardan akan suların kırmızıya dönmesi ise kıyı boyunca adeta gerçeküstü manzaralar oluşturuyor.

'KAPLUMBAĞA KAYALIĞI'

Ada sadece görsel zenginliğiyle değil, biyolojik çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. 'Kaplumbağa Kayalığı' olarak bilinen bölge, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından biri olarak korunuyor. İlkbahar ve yaz aylarında sahile gelen kaplumbağalar, yumurtalarını bu alana bırakıyor.

Bu hassas ekosistem, bölgenin korunması gereken önemli doğal miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

ULAŞIMI ZOR, ETKİSİ BÜYÜK

Hürmüz Adası’na ulaşım genellikle Bandar Abbas veya Keşm Adası üzerinden feribotla sağlanıyor. Ancak bölgedeki jeopolitik hassasiyetler ve çeşitli resmi kısıtlamalar, adayı ziyaret etmeyi zorlaştırıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Hürmüz Adası, doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu eşsiz renkleri, yenilebilir toprağı ve sıra dışı manzaralarıyla dünyanın en ilginç ve büyüleyici noktalarından biri olmaya devam ediyor.