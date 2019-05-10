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Dünyanın en romantik yerleri açıklandı! Türkiye'den tek bir yer listede

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 10.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

MSN turistlerin vazgeçemediği dünyanın en romantik yerlerini açıkladı. Türkiye'den ne Ege, ne Akdeniz'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listeye girdi.

Dünyanın en romantik yerleri açıklandı! Türkiye'den tek bir yer listede
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-17 16:00:00
Kayseri
2019-05-17 17:35:00
DÖNÜŞ
Kayseri
2019-05-24 10:40:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-24 12:00:00
456.14 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-17 17:30:00
Nevşehir
2019-05-17 18:55:00
DÖNÜŞ
Nevşehir
2019-05-24 08:55:00
İstanbul
2019-05-24 10:25:00
647.13 TL
SATIN AL

Roma, İtalya
1

Dublin, İrlanda
2

Whitsunday Adaları, Avustralya
3

Kerala, Hindistan
4

Viyana, Avusturya
5

Barselona, İspanya
6

Khajjiar, Hindistan
7

Kyoto, Japonya
8

Maldivler
9

Monte Carlo, Manako
10

Darjeeling, Hindistan
11

Carmel, Kaliforniya, ABD
12

Bali, Endonezya
13

St. Moritz, İsviçre
14

Udaipur, Hindistan
15

Santorini, Yunanistan
16

Venedik, İtalya
17

Paris, Fransa
18

Agra, Hindistan
19

Kapadokya, Türkiye
20

Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı, Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin sonucu oluşan yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırmasıyla oluşmuştur.

Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir’in ortak alanında bulunan bölge; tarihi, doğal oluşumları, balon turları ve mistik havasıyla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmiştir.
21

Bölgede bulunan ‘’Peri bacaları’’ doğal görünümüyle ne kadar göz alıcıysa bu peri bacalarının oyularak içine yapılan evler, oteller de bir o kadar göz kamaştırıcı.

Güneşin doğuşu ve batışıyla balon turlarının gerçekleşmesi inanılmaz görüntüler elde edilmesini sağlıyor.
22

Her yıl binlerce yabancı ve yerli turist Kapadokya'yı ziyaret ediyor.
23

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
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Anahtar Kelimeler:
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