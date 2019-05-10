Dünyanın en romantik yerleri açıklandı! Türkiye'den tek bir yer listede

Roma, İtalya



Dublin, İrlanda



Whitsunday Adaları, Avustralya



Kerala, Hindistan



Viyana, Avusturya



Barselona, İspanya



Khajjiar, Hindistan



Kyoto, Japonya



Maldivler



Monte Carlo, Manako



Darjeeling, Hindistan



Carmel, Kaliforniya, ABD



Bali, Endonezya



St. Moritz, İsviçre



Udaipur, Hindistan



Santorini, Yunanistan



Venedik, İtalya



Paris, Fransa



Agra, Hindistan



Kapadokya, Türkiye



Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı, Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin sonucu oluşan yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırmasıyla oluşmuştur.

Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir’in ortak alanında bulunan bölge; tarihi, doğal oluşumları, balon turları ve mistik havasıyla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmiştir.



Bölgede bulunan ‘’Peri bacaları’’ doğal görünümüyle ne kadar göz alıcıysa bu peri bacalarının oyularak içine yapılan evler, oteller de bir o kadar göz kamaştırıcı.

Güneşin doğuşu ve batışıyla balon turlarının gerçekleşmesi inanılmaz görüntüler elde edilmesini sağlıyor.



Her yıl binlerce yabancı ve yerli turist Kapadokya'yı ziyaret ediyor.





