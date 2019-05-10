Dünyanın en romantik yerleri açıklandı! Türkiye'den tek bir yer listede

Roma, İtalya
Dublin, İrlanda
Whitsunday Adaları, Avustralya
Kerala, Hindistan
Viyana, Avusturya
Barselona, İspanya
Khajjiar, Hindistan
Kyoto, Japonya
Maldivler
Monte Carlo, Manako
Darjeeling, Hindistan
Carmel, Kaliforniya, ABD
Bali, Endonezya
St. Moritz, İsviçre
Udaipur, Hindistan
Santorini, Yunanistan
Venedik, İtalya
Paris, Fransa
Agra, Hindistan
Kapadokya, Türkiye
Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı, Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin sonucu oluşan yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırmasıyla oluşmuştur.
Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir’in ortak alanında bulunan bölge; tarihi, doğal oluşumları, balon turları ve mistik havasıyla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmiştir.
Bölgede bulunan ‘’Peri bacaları’’ doğal görünümüyle ne kadar göz alıcıysa bu peri bacalarının oyularak içine yapılan evler, oteller de bir o kadar göz kamaştırıcı.
Güneşin doğuşu ve batışıyla balon turlarının gerçekleşmesi inanılmaz görüntüler elde edilmesini sağlıyor.
Her yıl binlerce yabancı ve yerli turist Kapadokya'yı ziyaret ediyor.
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