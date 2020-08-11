Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Kafa dinlemeye yardımcı olacak, stresten ve gürültüden uzak, dünyanın en sakin yerlerinin nereler olduğunu merak mı ediyorsunuz? O zaman yazımızı incelemeye devam edin.

HALLSTATT - AVUSTURYA

Alp Dağlarının yamaca bakan eteklerinde yer alan küçük Hallstatt köyü, tertemiz deniz havası ve bin kişilik nüfusu ile dünya üzerinde yer alan en sakin yerlerden biri...

SIMIANE / LA - ROTONDE - FRANSA

Birçok insan gibi siz de lavanta kokusuna bayılanlardan mısınız? O zaman mis kokulu lavanta tarlalarının yer aldığı bu köye aşık olacaksınız! Fransa'nın en sakin köylerinden biri olan La - Rotonde köyü huzurlu manzarası ile ziyaretçilerine aynı zamanda bir görsel şölen vadediyor.

TAİCHUNG - TAYVAN

Tayvan'ın en çok turist alan bölgelerinden biri olan Taichung Tayvan'ın en büyük ikinci kenti. Aslında terk edilmiş bir köy olan Taichung'un ortasında yer alan ve Tayvan'ı ikiye bölen dağların üzerini kaplayan yemyeşil ormanlar, vahşi doğaya ev sahipliği yapar.

MARSAXLOKK - MALTA

Malta'daki küçük balıkçı köylerinden biri olan Marsaxlokk; sakin ve huzurlu ortamının yanı sıra doğal güzellikleri ile de göz kamaştırıyor. Sadece 3 bin şanslı kişinin ikamet ettiği bölge, dünyanın en sakin bölgelerinden biri.