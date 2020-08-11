Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Kafa dinlemeye yardımcı olacak, stresten ve gürültüden uzak, dünyanın en sakin yerlerinin nereler olduğunu merak mı ediyorsunuz? O zaman yazımızı incelemeye devam edin.
Alp Dağlarının yamaca bakan eteklerinde yer alan küçük Hallstatt köyü, tertemiz deniz havası ve bin kişilik nüfusu ile dünya üzerinde yer alan en sakin yerlerden biri...
Birçok insan gibi siz de lavanta kokusuna bayılanlardan mısınız? O zaman mis kokulu lavanta tarlalarının yer aldığı bu köye aşık olacaksınız! Fransa'nın en sakin köylerinden biri olan La - Rotonde köyü huzurlu manzarası ile ziyaretçilerine aynı zamanda bir görsel şölen vadediyor.
Tayvan'ın en çok turist alan bölgelerinden biri olan Taichung Tayvan'ın en büyük ikinci kenti. Aslında terk edilmiş bir köy olan Taichung'un ortasında yer alan ve Tayvan'ı ikiye bölen dağların üzerini kaplayan yemyeşil ormanlar, vahşi doğaya ev sahipliği yapar.
Malta'daki küçük balıkçı köylerinden biri olan Marsaxlokk; sakin ve huzurlu ortamının yanı sıra doğal güzellikleri ile de göz kamaştırıyor. Sadece 3 bin şanslı kişinin ikamet ettiği bölge, dünyanın en sakin bölgelerinden biri.
Peru'nun Bolivya sınırında bulunan bu bölgede Titicaca Gölünün üzerindeki 42 adanın oluşturduğu Yüzen Adalar, yerli halkın günümüzde de geleneksel yaşam biçimlerini sürdürdüğü bir yer. Doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen bu bölge gerçekten görülmeye değer.
UNESCO'nun Dünya Tarih Mirası listesine girmiş olan Alberobello bölgesi, mükemmelliğini hala koruyan tarihi dokusu ve huzurlu, sakin yönü ile dikkat çeken yerlerden biri.
Kırmızı kiremitli, birbirinden şirin evlerin bulunduğu bu küçük köy, güzelliği ile göz kamaştırıyor! Bu ıssız köyün yollarında evlerin etrafında bulunan büyük ve ilginç kayalar köye farklı bir hava katıyor.
Eşsiz bir mimariye sahip olan Chandeniers Kalesi, 13. yüzyılda Fransa'nın zengin ve ünlü ailelerinden biri olan Bauçay'lar tarafından yaptırılmış. Fransız Devrimi'nde tahribata uğrayan bu kale 1932 yılında da bir yangın atlatmıştır. Bu nedenlerden dolayı terk edilmiş kale olarak da anılan Chandeniers Kalesi, tüm ihtişamıyla mutlaka görülmeye değer!
Listemizde Türkiye'den de bir bölge bulunuyor. Artvin'in Şavşat ilçesi, güzelliği ve huzurlu yapısıyla İtalya'nın Milano kentinde düzenlenmiş bir organizasyonda "Dünyanın En Sakin Bölgesi" unvanına sahip oldu. Doğal güzelliği ile göz doyuran Şavşat, el değmemiş doğası ile adeta saklı bir cennet!
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